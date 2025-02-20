容積管制前掛建照老建物 適用「危老條例」原容積獎勵

容積管制前掛建照的建物，放寬適用原容積獎勵。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕容積管制前掛建照的建物放寬適用原容積獎勵，除都更外，未來也可以選擇危老途徑重建。內政部部務會議今通過「都市危險及老舊建築物建築容積獎勵辦法」（危老條例）修正草案，針對容積管制前掛建照建物比照「都更條例」，同步放寬適用原容積獎勵。

內政部部長劉世芳表示，此次「危老條例」修法只要是配合已在去年11月公布實行的「都更條例」第65條修正案，針對全國8216棟、約27萬戶的6層樓以上合法建物，為提高921大地震前耐震不足的老舊建物重建誘因，同步放寬可適用原容積獎勵。

請繼續往下閱讀...

內政部表示，全台在1999年全面實施容積管制，這次修法主要是放寬6層以上老舊建物適用原容積的認定時間。以北市老舊建物為例，草案未通過前，假設基地面積100坪，若土地使用分區為第三種住宅區，法定基準容積225%，建坪可蓋225坪，若取得最高危老獎勵為基準容積的1.3倍（不含時程、規模獎勵最高10%），推估容積率約292.5%。

若修法通過後，可適用原容積獎勵，以6層樓舊大樓為例，原容積率可能落在360%，兩者之間有顯著差距，有利推動該類老舊建物加速危老重建。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法