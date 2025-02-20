牛膽結石價格是黃金的2倍！中國引爆全球牛黃走私狂潮

外媒披露，在養牛大國巴西，牛黃成為地下貿易商和武裝劫匪拼死爭奪的寶貝。示意圖。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美媒披露，牛黃（牛膽結石）每盎司來到5800美元（約台幣19萬），相當於黃金的兩倍，因價格高昂催生走私狂潮，在養牛大國巴西，牛黃成為地下貿易商和武裝劫匪拼死爭奪的寶貝。

《華爾街日報》報導，根據世界衛生組織的數據，中國傳統醫藥現已成為一年600億美元（約台幣1.96兆）的產業，隨著中國人口老化，中藥越來越關注高血壓和心臟病。中國政府和官方媒體鼓勵使用中藥，以此激發民族自豪感。

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其中，牛黃是中國傳統醫藥最珍貴的藥材之一，價格已經變得十分昂貴，貿易商不惜支付每盎司5800美元（相當於黃金價格的兩倍）的高價，購買牛膽結石。

牛黃需求激增在全球主要牛肉產區引發尋寶熱潮，從美國德州到澳洲，人們無不為牛黃痴狂，尤其是在世界最大的牛出口國巴西的大草原上，牛黃成為地下貿易商和武裝劫匪拼死爭奪的寶貝。

巴西牧場工人貝內蒂（Pedro Benetti）說，「如果我知道其中有一頭牛得了膽結石，一整群牛我都會自己宰殺」。

巴西牛黃貿易公司Oxgall執行長德奧利維拉（José de Oliveira）則說，牛黃的品量和價格千差萬別，平均而言，我們支付的價格在每盎司1700美元到4000美元之間（約台幣5.57萬至13.1萬），這意味著，一顆膽結石的價值可能比一頭牛身上所有的肉還要高。

由於價格高漲，最近在距離巴雷圖斯數小時車程的聖若昂-達博阿維斯塔，武裝劫匪闖入一棟農舍，將屋主和他們6歲的孫子捆綁起來，搶走價值約5萬美元（約台幣163萬）的牛黃。

由於牛黃搶劫和走私猖獗，巴雷圖斯警察局的調查員法裡亞（Rafael Faria），近期也被叫去調查一系列牛黃搶劫案和走私案，貿易商挖空心思把牛黃送到香港、上海和北京的買家手中。

聖保羅州立大學研究員達席爾瓦（Daniela Gomes da Silva）說，在巴西熱帶草原上獵取膽結石的活動已經變得很瘋狂，一些農場主人甚至詢問如何讓牛長出膽結石。他說，當人們聽到高昂的價格時，就開始失去理智。他呼籲巴西農民最好堅持做自己最擅長的事情，生產牛肉和牛奶。

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