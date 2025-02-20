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采鈺：今年資本支出倍增 下半年營運增溫

2025/02/20 16:56

采鈺董事長關欣。（資料照）采鈺董事長關欣。（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕台積電（2330）旗下CMOS影像感測器（CIS）封測廠采鈺（6789），今日召開法說會。采鈺董事長關欣表示，首季因進入手機淡季、歲修與工作天數減少，營收將較上季減少，年對年則穩定，預計上半年營收平穩，下半年隨著旺季可望逐步增溫，今年資本支出預計為7000-9000萬美元，較去年的3700萬美元大增。

關欣指出，上半年整個手機市場受惠AI與邊緣運算帶動，加上多款摺疊新機推出、中國手機補貼政策支撐，使得手機CIS持續成長，車用CIS因電動車自駕升級，每台車使用更多CIS，推升車用CIS持續增加，今年車用CIS成長將優於手機，至於微型光學元件上半年將因供應鏈變動，供應商增加、需求減少將下滑。

關欣表示，CIS產能去年已滿載，龍潭廠去年下半年才加入生產，全年CIS產出將較去年增加，期待增加高階CIS，例如今年車用CIS比重可增加，價格相對好，此外，新款影像感測器下半年量產，也是營收增加的機會。

關欣說，今年預計資本支出7000萬至9000萬美元，主要用於提升製程技術與購買設備、研發等。

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