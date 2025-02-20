是方電訊雲端和IDC業績看旺 今年營運續創新高

是方董事長劭泓嘉（中）表示，雲端應用與IDC機房兩大業務仍是營運成長的雙引擎，法人預估，是方未來2~3年營運可望續創新高。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕是方（6561）電訊營收與獲利連7年創新高，是方董事長劭泓嘉今天首次出席媒體公開活動，他表示，雲端應用與IDC機房兩大業務仍是營運成長的雙引擎，法人預估，是方未來2~3年營運可望續創新高。

是方去年營收達37.93億元，4大產品線IDC機房服務營收比重占39%、數據網路服務占38.9%、雲端應用服務占15.8%、語音通信服務占6.3%。

請繼續往下閱讀...

劭泓嘉表示，2024年毛利較低的語音產品線營收比重持續下滑，未來營收占比也會策略性降低，但雲端與IDC業務呈現兩位數增長，今年也可望維持兩位數成長走勢，數據網路將朝精緻化服務，期望持續成長。

是方總經理劉耀元表示，是方在網路運營時貨架並不受實體空間的限制，可以無限延展，在IDC的5%空間內，只需放置設備，就能大幅提升網路、雲端與AI領域的成長動能。

他說，今年是方將完成IDC的擴建，吸引更多客戶進駐，擴展整體網路雲端應用服務則是另一項營運重點， 是方去年6月LY2資料中心啟用以來，帶動了顯著的業績成長。

劉耀元透露，LY2目前的進駐率已超過7成，相信未來幾年將持續吸引優質客戶進駐，不僅進駐率提高，更要促進增值服務及AI應用服務的協同效應。

法人表示，是方隨著聯雲智能資料中心投入商轉，可望帶動新一波成長動能，持續推升營收與獲利，未來2~3年是方營運可望續創新高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法