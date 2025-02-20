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應援台灣隊 4超商現煮咖啡優惠1次看

2025/02/20 16:35

連鎖超商祭出現煮咖啡優惠，應援台灣隊。（業者提供）連鎖超商祭出現煮咖啡優惠，應援台灣隊。（業者提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕世界棒球經典賽資格賽台灣隊21日將在台北大巨蛋開打，4家連鎖超商也祭出買2送2、買2送1、23杯917元等現煮咖啡優惠，應援台灣隊。

7-ELEVEN自2月21日至25日限時5天推出「替球員加油3支付滿額立折」活動，活動期間憑icash2.0、icash Pay、OPEN錢包3大支付工具，購買CITY系列、零食、糖果、泡麵、啤酒等指定12大類別商品，結帳金額250元立折25元，滿1000元立折100元再加碼送20點OPENPOINT、回饋達12%。

7-ELEVEN今年再喊出「替球員加油三支付滿額立折」活動再加碼，CITY CAFE濃萃美式（特大）、CITY TEA四季春青茶同品項買2送2；CITY CAFE濃萃拿鐵（特大） 、CITY PRIMA精品美式（大）、CITY PRIMA精品拿鐵（大）、CITY TEA珍珠焙火烏龍奶茶同品項買2送1，（冰熱可任選）。

全家便利商店21日早上10點至25日連續5天，咖啡、私品茶、霜淇淋等集氣價917元，限購2組，包括Let's Café特大經典美式和私品茶65元飲品23杯917元、特大經典拿鐵19杯917元、大單品美式14杯917元、大單品拿鐵12杯917元、Fami!ce霜淇淋49元系列25杯917元。

即日起至3月4日，凡於實體店舖或「FamiNow」外送平台單筆消費滿200元，並於結帳時出示會員條碼或報會員，即可獲得「應援抽獎趣」抽獎券1張（可累贈），有機會抽中75吋大電視，同時與2025年世界棒球經典賽合作，官方授權應援貼紙，全店購買指定商品，單筆消費滿168元即可免費獲得。

萊爾富即日起至3月4日則祭出購買「來送禮」平台指定咖啡組合，包括Hi café大杯系列的特濃美式咖啡買15杯送10杯優惠價825元、特濃拿鐵咖啡買15杯送10杯優惠價975元，即可獲得「愛爾達月票觀賞序號乙組」（限量5,500組，每組序號可免費觀看30天，序號須於3月31日前登錄）。

OKmart21日當天則祭出OKCAFE大杯莊園美式/拿鐵、大杯極淬莊園美式/拿鐵門市購買2送2優惠，全力應援台灣隊。

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