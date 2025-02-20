集邦：關稅衝擊尚不明顯 2月電視面板報價續漲

集邦表示，2月電視面板報價續漲。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕TrendForce今日發布2月下旬面板報價報告，研究副總范博毓指出，目前關稅並未帶來太大衝擊，反而中國國內以舊換新政策支持，持續帶動需求增長，2月電視面板報價仍將持續上漲。

美國總統川普日前宣布對中國進口產品加徵10%關稅，有零組件廠商表示，已有中國面板廠積極尋找海外生產機會，面板廠群創則評估，在關稅政策影響下，對台廠相對有利。

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范博毓則表示，整體來看，目前大部分的品牌客戶仍能維持較強的採買動能，面板廠也能持續維持較高的生產水準，以對應此波需求的增長。整體而言，電視面板需求仍維持在穩定的水準下，預期價格將持續獲得上漲的支撐，尤其是大尺寸電視面板需求較好之下，產能多少出現互相排擠的效應，也有助於拉抬中小尺寸電視面板價格的走勢。

TrendForce預估2月32吋電視面板上漲0.5美元、43吋上漲1美元、50吋持平、55吋上漲1美元、65吋上漲2美元、75吋上漲3美元。

在顯示器面板部份，進入2月後需求有逐月轉強現象，范博毓指出，雖然首季進入傳統淡季但需求動能不錯，面板廠在電視面板需求好轉價格上漲的趨勢下，也開始醞釀顯示器面板漲價的氛圍，惟品牌客戶仍保持觀望心態，買賣雙方在價格走勢上可能會有一番角力。

目前觀察2月份顯示器面板價格走勢，Open Cell面板預估有空間率先反映微幅上漲0~0.1美元，面板模組仍維持全面持平態勢。

NB面板需求則尚處於傳統淡季循環中，預估第一季整體需求較去年第四季季減3.3%，較之前的預估版本減幅收斂，主要是因部分品牌客戶考量到關稅與供應鏈移轉等問題，針對面板仍有增加採購力道。不過大部分的面板廠擔心後續的需求動能可能仍有變數，目前在面板價格策略上依然採取較為穩健的操作，暫時沒有提出明確的漲價想法，目前預估2月的NB面板仍維持全面持平的態勢。

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