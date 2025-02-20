和康生技把控關節內注射劑轉售價格 遭處30萬罰鍰

公平會今日指出，和康生技因濫用市場力，限制其經銷商的關節內注射劑產品轉售價格，處30萬罰鍰。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕公平會今日表示，和康生技作為國內主要關節內注射劑供應業者，有一定的市場力，但該公司限制其經銷商的關節內注射劑產品轉售價格，經委員會認定違反「公平交易法」第19條第1項規定，處30萬元罰鍰。

關節內注射劑為治療退化性關節炎疼痛方式之一，醫師直接在患者關節腔中注射具有潤滑效果之玻尿酸，可減緩關節磨損情形、增加關節活動度，並減輕關節疼痛等作用，並可分為1、3、5劑型，相同劑型的產品所申請的健保支付點數相同，「價格」通常為經銷商爭取醫療院所採購的主要競爭方式。

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不過公平會指出，和康與經銷商的合約中載明，產品的市場訂價或調整，應與和康先行討論後再發行，因此即使經銷商已與醫療院所商定價格，和康亦要求該經銷商重行以近3倍的價格與原醫療院所議價，對原訂單暫停出貨，以「斷貨」方式迫使經銷商接受和康所提出的市場價，顯然已限制經銷商對關節內注射劑產品之轉售價格。

公平會表示，和康為國內主要關節內注射劑供應業者，具有相當之市場力，而該公司限制經銷商轉售價格，除已減損經銷商透過價格爭取交易機會，使該經銷商不具競爭能力外，亦使醫療院所無法因市場競爭原可取得較低價格的商品，對整體市場產生不利之結果，且並無促進市場競爭之合理事由，已違反「公平交易法」規定。

公平會提醒業者，事業採行限制轉售價格行為，將使下游業者無法依據各自所面臨之競爭狀況訂定售價，亦將使市場無法呈現效能競爭的結果，為公平交易法原則禁止之行為，事業經營應切實遵守公平交易法相關規定，避免觸法。

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