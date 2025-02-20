數位發展部今天公告，中國的DeepSeek有「嚴重資安漏洞與價值偏頗」，建議不要使用。（路透資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）推出人工智慧（AI）模型後，因低廉成本引發討論，但有許多專家警告其資安風險，連南韓政府都因個資保護全面中止DeepSeek服務。我國數位發展部今天公告，DeepSeek有「嚴重資安漏洞與價值偏頗」，建議不要使用，這是台灣官方首度證實DeepSeek具資安漏洞。但此舉並不具強制力，是否要全面禁用，仍須看DeepSeek公司有無違反《個資法》。

DeepSeek同時有資安風險和個資安全2大爭議，已有多個國家禁止公部門設備使用，但絕大部分並未限制民間使用。不過，南韓日前將禁令進一步擴及民間，暫時限制用戶下載該程式，是從「個資保護」的角度，南韓個資保護委員要求DeepSeek公司，先依法改善個資保護相關措施，才能重啟服務。

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南韓的作法引發台灣討論是否也要全面禁用，目前台灣僅禁止公部門設備使用DeepSeek，是從「資安」的角度限制。數發部1月時表示，因為DeepSeek AI服務為中國產品，其運行涉跨境傳輸及資訊外洩等資安疑慮， 屬「危害國家資通安全產品」，已依《資安法》限制公務機關設備使用。

至於是否要將禁令擴及民間，目前《資安法》並無法源依據，必須回歸《個資法》。數發部資安署今天表示，台灣是法治國家，政府機關依法行政是法治國家的基本原則，未來是否進一步限制業者提供民眾下載及使用，將視有無違反《個資法》等相關法規規定，但提醒使用時應注意可能的資安和隱私風險。

根據《個資法》，若企業在國際間傳輸個資時，有涉及國家重大利益，或當接受國對於個資保護未有完善的法規，導致有損害當事人權益的風險時，中央目的事業主管機關得限制之。

關於資安風險部分，數發部轄下的行政法人「資安院」今天公告，DeepSeek AI模型安全性及防護機制不足，「建議不要使用」。

資安院指出，測試結果顯示，DeepSeek在面對多種類型的「越獄」攻擊時，其防禦能力明顯不足。「越獄（Jailbreaking）」是指透過一些手段，引導AI突破內建的安全機制，產出有害內容。

舉例來說，DeepSeek針對「文句延續攻擊」的防禦率僅有20%～32%，攻擊者可透過前文引導，使模型執行越獄指令，例如提供危險物品在公共場所的使用方法。「角色扮演攻擊」的防禦率為50%～58%，在客服、法律或醫療應用中可能造成嚴重風險。

「程式執行攻擊」的防禦率為40%～50%，可能導致模型執行危險指令，模型可能提供危害公眾安全的程式建議。「上級模型特權提升攻擊」的防禦率為50%～82%，攻擊者可偽裝身分誘導模型解除安全限制。

資安院也提醒，該模型並無提供離線下載模型所用的外加安全防護機制（Safeguard），使用者需自行負責所有安全措施的建置，若未妥善部署防護機制，可能存在「重大資安風險」。

資安院強調，「DeepSeek確實存在嚴重資安漏洞與價值偏頗」，該模型須遵循中國《生成式人工智慧服務管理暫行辦法》的規範，模型輸出須符合中國政策要求，對敏感歷史事件、政治、社會議題的內容多有迴避，難以提供多元觀點，不利於開放式學習與跨文化教育的發展。

資安院認為，DeepSeek AI模型更新時，可能帶來更多不確定風險，勿以一時低價為理由選用，DeepSeek的「開源」做法會帶來仿效，這意味著不久將來，會有更多開源模型可供選擇，個人或企業用戶可以再等待更好選擇。

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