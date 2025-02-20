晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

數發部證實DeepSeek有「嚴重資安漏洞」 但全面禁用要看個資法

2025/02/20 15:39

數位發展部今天公告，中國的DeepSeek有「嚴重資安漏洞與價值偏頗」，建議不要使用。（路透資料照）數位發展部今天公告，中國的DeepSeek有「嚴重資安漏洞與價值偏頗」，建議不要使用。（路透資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）推出人工智慧（AI）模型後，因低廉成本引發討論，但有許多專家警告其資安風險，連南韓政府都因個資保護全面中止DeepSeek服務。我國數位發展部今天公告，DeepSeek有「嚴重資安漏洞與價值偏頗」，建議不要使用，這是台灣官方首度證實DeepSeek具資安漏洞。但此舉並不具強制力，是否要全面禁用，仍須看DeepSeek公司有無違反《個資法》。

DeepSeek同時有資安風險和個資安全2大爭議，已有多個國家禁止公部門設備使用，但絕大部分並未限制民間使用。不過，南韓日前將禁令進一步擴及民間，暫時限制用戶下載該程式，是從「個資保護」的角度，南韓個資保護委員要求DeepSeek公司，先依法改善個資保護相關措施，才能重啟服務。

南韓的作法引發台灣討論是否也要全面禁用，目前台灣僅禁止公部門設備使用DeepSeek，是從「資安」的角度限制。數發部1月時表示，因為DeepSeek AI服務為中國產品，其運行涉跨境傳輸及資訊外洩等資安疑慮， 屬「危害國家資通安全產品」，已依《資安法》限制公務機關設備使用。

至於是否要將禁令擴及民間，目前《資安法》並無法源依據，必須回歸《個資法》。數發部資安署今天表示，台灣是法治國家，政府機關依法行政是法治國家的基本原則，未來是否進一步限制業者提供民眾下載及使用，將視有無違反《個資法》等相關法規規定，但提醒使用時應注意可能的資安和隱私風險。

根據《個資法》，若企業在國際間傳輸個資時，有涉及國家重大利益，或當接受國對於個資保護未有完善的法規，導致有損害當事人權益的風險時，中央目的事業主管機關得限制之。

關於資安風險部分，數發部轄下的行政法人「資安院」今天公告，DeepSeek AI模型安全性及防護機制不足，「建議不要使用」。

資安院指出，測試結果顯示，DeepSeek在面對多種類型的「越獄」攻擊時，其防禦能力明顯不足。「越獄（Jailbreaking）」是指透過一些手段，引導AI突破內建的安全機制，產出有害內容。

舉例來說，DeepSeek針對「文句延續攻擊」的防禦率僅有20%～32%，攻擊者可透過前文引導，使模型執行越獄指令，例如提供危險物品在公共場所的使用方法。「角色扮演攻擊」的防禦率為50%～58%，在客服、法律或醫療應用中可能造成嚴重風險。

「程式執行攻擊」的防禦率為40%～50%，可能導致模型執行危險指令，模型可能提供危害公眾安全的程式建議。「上級模型特權提升攻擊」的防禦率為50%～82%，攻擊者可偽裝身分誘導模型解除安全限制。

資安院也提醒，該模型並無提供離線下載模型所用的外加安全防護機制（Safeguard），使用者需自行負責所有安全措施的建置，若未妥善部署防護機制，可能存在「重大資安風險」。

資安院強調，「DeepSeek確實存在嚴重資安漏洞與價值偏頗」，該模型須遵循中國《生成式人工智慧服務管理暫行辦法》的規範，模型輸出須符合中國政策要求，對敏感歷史事件、政治、社會議題的內容多有迴避，難以提供多元觀點，不利於開放式學習與跨文化教育的發展。

資安院認為，DeepSeek AI模型更新時，可能帶來更多不確定風險，勿以一時低價為理由選用，DeepSeek的「開源」做法會帶來仿效，這意味著不久將來，會有更多開源模型可供選擇，個人或企業用戶可以再等待更好選擇。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財