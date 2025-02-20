高雄國賓危老重建案 第三方評定機構評估符合危老重建規定

高雄國賓危老重建案，經過第三方評定機構評估，符合危老重建規定。 （記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕去年引起爭議的高雄國賓飯店危老認定，經高雄市工務局委託台灣省結構工程技師公會重新評估後，結果今天（20日）下午公布，飯店建築物危險度總評估分數R值為53.08分，已大於45分，未達耐震最低標準，符合危老重建規定。

去年喧騰一時的京華城案，扯出高雄國賓飯店舊址危老重建案的容積拉高到1142%，也有住戶質疑危老的認定有問題；高市工務局於去年9月宣布，有鑒於涉及公共安全，決定另委託內政部認可的第三方機構-台灣省結構工程技師公會，對此案重新進行評估。

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高雄市工務局強調，高雄國賓飯店建築物前兩次耐震初步評估，第一次是業者於109年，為辦理建築物公共安全檢查，依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」委託高雄市建築師公會，進行建築物耐震初評，評估報告的危險度總評估分數R值26.87分。

另一次是業者為申請危老重建，自行於111年依據危老重建條例，委託台北市結構工程技師公會進行耐震初評，評估危險度總評估分數R值52.45分，大於45分，符合危老重建標準。（R值越高代表耐震能力越差，當R值分數大於45代表房子耐震未達最低標準）。

工務局解釋，這兩次委託耐震初評報告，在學理分析、構造別與耐震弱層的認定，及對於建築物平面對稱性、定量評估計算等部分有差異，導致兩份耐震初評的報告結果不同。

經過半年後，高雄市工務局今天下午公布評估結果，台灣省結構工程技師公會重新進行耐震初評，國賓飯店建築物危險度總評估分數R值為53.08分，評估分數大於45分，未達耐震最低標準，符合危老重建規定，此一評估結果，與台北市結構工程工業技師公會評估報告差異不大。

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