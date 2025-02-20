川普關稅引爆歐美金條大遷徙 紐約金庫激增1.9兆黃金

大量黃金被運往美國，紐約商品交易所黃金庫存大增。示意圖。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普最新關稅威脅，黃金週三觸及每盎司2946.85美元歷史新高。由於紐約與倫敦黃金市場價差擴大，黃金加速流向美國，自美國總統大選日以來，已有超過2000萬盎司（價值大約600億美元，約台幣1.9兆）黃金湧入紐約Comex交易所的金庫，其中大部分來自倫敦黃金市場。

《彭博》20日報導，許多乘坐倫敦中央線地鐵的通勤者，都會繞行英國央行龐大的地下金庫，這是他們此生最接近這座存放著價值5000億美元黃金的倫敦超級金庫的時刻，地鐵列車與金庫的距離近到內部工作人員有時可以聽到列車經過時所發出的聲響。

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不過，自今年1月起，負責管理這些黃金儲備的團隊已無暇關注這些聲響，他們正全力執行英國大型投資機構口中的「淘金」任務，為抓住罕見套利機遇的交易員提領金條，這一機會源於市場對川普可能將對貴金屬及其他更廣泛的進口商品加徵關稅的臆測。

英國央行的金庫管理員迎來多年未見的忙碌，物流公司也狂加班，黃金精煉廠未來數月的產能已被預訂一空，要將倫敦市場的金條重新熔鑄成符合紐約期貨市場交割標準的規格。這場淘金熱使得紐約金庫庫存暴增，自美國總統大選日以來，紐約商品交易所（Comex）黃金庫存已增加2000萬盎司。

由於美國金價上漲的速度超過其他任何地方，這意味著，在倫敦購買現貨黃金並在美國出售相應的期貨合約，交易員可以獲得每盎司約 50 美元的豐厚利潤，依照當前交易規模計算，總利潤可達數億美元。即使紐約期貨金價的溢價已收窄至每盎司10美元，仍有大量黃金需從倫敦空運至美國，以滿足美國市場期貨賣方的交割承諾。

這場跨大西洋套利交易中，15名經過嚴格審查的英國央行員工成爲焦點。知情人士透露，當客戶提出提貨請求時，他們需在分佈於地下兩層的金庫中執行高強度的「掘金」作業，每根金條重達12.5公斤。英國央行無法爲應對此類偶發性事件，嚴苛的保安要求也難以招聘臨時雇員。

搬運金條的工作極具挑戰，報導提及，去年摩根大通爲其私人金庫發佈的招聘啓事，罕見揭示搬運金條所需具備的條件，應聘者需能輕鬆反覆舉起30公斤金錠，單日搬運量達15公噸，還要具備一流的溝通能力、數學素養、操作堆高機的執照及敏銳觀察力。至於這位兼具冷靜頭腦、超強計算能力與臂力驚人的勝出者薪資多少，則未披露。

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