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價值14兆黃金還在不在？川普將查美國最大金庫「諾克斯堡」

2025/02/20 15:33

諾克斯堡金庫是美國黃金儲備最多的地方，但美國的黃金儲備上一次審查是在1974年時。圖為1974年時的諾克斯堡金庫。（美聯社）諾克斯堡金庫是美國黃金儲備最多的地方，但美國的黃金儲備上一次審查是在1974年時。圖為1974年時的諾克斯堡金庫。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國持有超過8000噸黃金，是全球最大的黃金儲備國。但美國的黃金儲備上一次審查是在1974年時，迄今已有超過50年的時間，肯塔基州共和黨籍參議員保羅（Rand Paul）日前請馬斯克（Elon Musk）領導的政府效率部DOGE，前往美國最大金庫「諾克斯堡」（Fort Knox）調查，引起熱議，如今美國總統川普（Donald Trump）也表態，表示他的政府將會確保諾克斯堡的記錄準確無誤。

川普週三（19日）在美國總統專機「空軍一號」上對記者們表示：「我們希望諾克斯堡一切正常，而我們將前往諾克斯堡—最受歡迎的諾克斯堡，以確保黃金確實在那裡。」

川普補充說：「如果沒有黃金的話，那將會令人非常沮喪。」

川普的這番言論，正值外界好奇，美國政府是否會重新評估其黃金儲備的價值，儘管知情人士表示，重估黃金儲備的想法，並未被川普最重要的經濟顧問團隊認真考慮。但這個想法還是引起了華爾街一些人士的注意。

另外有關於諾克斯堡內黃金是否仍存在的質疑聲浪，也正在市場上展開熱議。在保羅敦促DOGE調查諾克斯堡後，馬斯克欣然同意，並建議以後美國的黃金儲備可以每年審計一次。馬斯克上週一（17日）曾表示，他將調查諾克斯堡，因為那裡是美國最主要黃金儲備存放地，他也在社交平台X上寫道：「在諾克斯堡尋找黃金……」。

馬斯克稱，「誰能證實諾克斯堡的黃金沒有被盜？也許有，也許沒有。黃金是屬於美國公眾的！我們想知道它是否還在」。

根據美國財政部的數據顯示，諾克斯堡的黃金儲備超過1.47億金衡盎司，總價值估計超過4250 億美元（約14兆元新台幣），佔美國聯邦政府黃金儲備56.35%，是美國黃金儲備最多的地方。目前由美國鑄幣局警察負責保護這批黃金。

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