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礦業股利降！中鋼1月稅前賺2.03億元年減7成

2025/02/20 14:58

中鋼1月稅前賺2.03億元、年減7成。（記者林菁樺攝）中鋼1月稅前賺2.03億元、年減7成。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中鋼（2002）自結1月合併盈餘，因東北季風強勁，挹注中能風場發電增溫，帶動毛利增加，1月營業利益2.76億元、年增114%。不過，合併營收、合併稅前淨利都因鋼鐵銷量與單價減少而下滑。

中鋼1月合併營收257.1億元、年減19%；合併稅前淨利2.03億元、年減70%；營業利益2.76億元，年增114%；中鋼的風電毛利增加且營業費用減少，推升營業利益優於去年同期，但稅前淨利較去年同期6.8億元、大減7成，與礦業投資獲配股利減少有關。

中鋼指出，全球經濟穩健運行，川普政府執政後對進口商品全面提高關稅，全球貿易板塊重建新秩序。美國政府近期宣布對進口鋼鐵與鋁材課徵25%關稅，重回齊頭式課徵方式「已帶動美國鋼價走強」。

另外，中國工信部發布2025年版的鋼鐵行業規範條件中，鼓勵鋼企向高附加值、低碳化、智能化方向轉型，並加速淘汰落後產能，有助於鋼鐵供需趨於平衡，支撐後市鋼需。

至於台灣部分，中鋼表示，12月工業生產指數創新高，連續十個月正成長，在AI等新興科技應用崛起帶動下，經濟持續穩定擴張，鋼鐵市場維持穩健正向發展趨勢。

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