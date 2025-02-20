換日幣了嗎？日圓升至「0.2221」 創下4個月新高

台銀日圓現鈔賣出牌價，在週四一開盤就直接貶破0.22，下午更來到0.2221的4個月新高。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕聯準會（Fed）週三（19日）公佈1月會議紀要，指出對美國總統川普關稅計畫導致通膨上升的可能性表示擔憂，指出降息需更多通膨降溫證據，而日本央行官員持續釋出鷹派言論，市場預期日央將持續升息，日圓匯率急升，週四（20日）下午升破150關卡，一度來到1美元兌149.95日圓；與此同時，台灣銀行的新台幣兌日圓匯率也衝上0.2221，創下4個月來新高。

隨著日圓匯率週四走升，新台幣兌日圓應聲走貶，台銀日圓現鈔賣出牌價，在週四一開盤就直接貶破0.22，以0.2206開出，到了下午3點47分尾盤時，更來到0.2221，創下4個月來新高。

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若和6個月低點、去年12月30日的0.2108來看，當時10萬元新台幣可換到47萬4383日圓，今天只能換到45萬247日圓，直接少了2萬4136日圓，若以每碗拉麵1000日圓來算，等於少吃了24碗拉麵。

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