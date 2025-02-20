中國帶衰房市 穆迪示警：香港金融業風險上升

香港房市低迷，恐衝擊金融業。示意圖。（歐新社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕香港金融機構在中國本地房地產曝險，令資產品質承壓，加上房地產市場長期低迷，恐對香港銀行業帶來「重大風險」。

《南華早報》20日報導，穆迪19日出具報告稱，截至去年 6 月，香港金融機構的房地產開發和投資貸款佔其總貸款的 16%，香港的銀行在商業地產有大量曝險，可能面臨更高的資產風險。

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這份報告指出，新世界發展等知名香港開發商歷來與銀行保持著密切關係，貸款通常都是無擔保性質。而且，新世界發展是香港槓桿率最高的開發商之一，新世界發展約 73% 的銀行貸款是無擔保，增加放款機構（包括香港的大型銀行）的資產風險。

香港房地產市場幾乎所有領域都陷入低迷，中小型開發商和小型銀行成為海嘯第一排。穆迪認為，大型、高槓桿的房地產開發商面臨越來越大的壓力，因為傳統上這些開發商主要由香港的大型銀行提供服務。

穆迪表示，即使新世界發展能夠以新的有擔保銀行借款，為今年和明年到期的無擔保貸款進行再融資，同時以資產作為抵押，「但圍繞新世界發展所面臨的不確定性，可能會進一步抑制銀行向信用不佳的商業地產借款人放貸的興趣」，這可能導致銀行收緊信貸額度或要求增加信用增進，對小借款人的再融資能力帶來壓力，也對已面臨挑戰的房地產市場造成壓力。

此外，香港金融機構在中國本地房地產曝險，令資產品質承壓，也加劇了香港房地產市場低迷帶來的風險。

報導提及，香港中古屋價格已連續3年下跌， 2022 年至 2024 年合計下滑 27%。鑒於地緣政治和利率長期維持在高檔的可能性，前景並不樂觀。

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