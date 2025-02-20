風投狂潮捲土重來！川普家族罕見高喊「我們將讓ICO再次偉大」

2017年交易狂潮捲土重來！川普家族罕見高喊「我們將讓ICO再次偉大」（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2017年人人都能成風險投資的熱潮即將捲土重來！美國總統川普家族旗下去中心化金融（DeFi）項目WLFI聯合創始人福克曼（Zak Folkman）表示，他們希望讓首次代幣發行（ICO）再次偉大。

外媒報導，福克曼在週三香港Consensus會議上，討論了DeFi在主流應用中面臨的挑戰、迷因幣監管和風險投資在加密貨幣中的爭議性作用。

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在評論風險投資參與川普的WLFI等項目時，福克曼表示，許多風險投資家忽視了WLFI，迫使該平台採取反風險投資的態度。在這種情況下，投資者對加密貨幣失去信心並沒有錯。

福克曼指出，這是長期以來發生的事情，我們的目標是讓ICO再次偉大起來。在過去，ICO很好。人們能夠參與項目，每個人都可以獲得同樣的東西，然而過去幾年的情況並非如此。

福克曼認為，大多數風險投資家都是掠奪性的，如果你允許風險投資公司進入並獲得其他人無法獲得的東西，那麼在我看來，這幾乎是反加密的，加密貨幣應是讓每個人都能獲得相同的信息和相同的機會。

CoinTelegraph指出，ICO曾是加密貨幣行業籌集資金的一種流行方式，但在2017年ICO熱潮過後，它面臨著美國金融監管機構的嚴格審查。

據福克曼稱，ICO失敗的原因之一是缺乏足夠的監管，而現在這似乎也是迷因幣的一個問題。

他表示，需要公平的規則，以便行業能夠以統一的方式應用這些規則和法規。

儘管從監管角度來看，迷因幣行業面臨不確定性，但TRON執行長孫宇晨（Justin Sun）對迷因幣的長期發展持樂觀態度。

他在小組討論中表示，我堅信迷因（Meme）是加密貨幣的未來，並補充說迷因幣需要以「正確的方式」推出，並批評該市場存在的欺詐行為。

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