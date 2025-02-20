買氣直線下墜 去年12月全台預售屋揭露不到5千件

去年12月，六都、新竹縣市等七大都會區、單月預售屋揭露件數全數低於1千件。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕預售屋買氣直線下墜，根據內政部最新彙整的預售屋實價資訊，去年12月，六都、新竹縣市等七大都會區、單月預售屋揭露件數全數低於1千件，全台更不到5千件，甚至連續3個月全台預售屋揭露件數跌破6千件，房產業者指出，此數據凸顯去年第4季預售屋買氣有多冷。

根據信義房屋彙整全國、七大都會區預售屋實價揭露資訊，去年12月、七都中以台中市揭露件數最多、有819件，第2名則是桃園市、有703件，第3名為新北市、有651件，其它四都單月揭露件數均少於500件，而台北市、新竹縣市更不到300件。

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進一步將去年12月對比預售屋買氣熱絡的去年6月，七都預售屋買氣、全數減幅為65%起跳，其中新北市、台中市，以及高雄市減幅更超過7成，又以高雄市衰退最明顯、減幅高達81%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年第3季央行第七波選擇性信用管制出手後，買氣就直墜，新建案不再是如上半年全面熱銷，僅剩下個案有表現，中古屋買氣也因房市信心降溫與房貸緊縮問題，導致交易量明顯萎縮，因此，去年928房市檔期可說是涼颼颼，因此，今年329檔期就成為重點觀察指標，尤其購屋民眾更在意個案賣點以及是否有更多讓利牛肉端出。

觀察去年全台逐月預售屋揭露件數，去年3至7月時，單月揭露件數均有1.5萬件，形容房市買氣發爐，但10至12月，則連續3個月、單月預售屋揭露件數跌破6千件，買氣比腰斬還要慘。

建案特點、讓利、優付等方式 才能吸引民眾買房

最後，曾敬德認為，目前購屋民眾對預售屋入手氛圍呈現相對理性，買氣好的新案除非有特點，不然就是銷售現場端出讓利牛肉或是優惠付款配套措施，不過，因正處於房市買氣萎縮開端，短期內要看到新案房價修正的機率則並不高。

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