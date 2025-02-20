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關稅惹怒民心！川普上任滿月民調直直落 過半民眾反對新關稅

2025/02/20 14:02

關稅惹怒民心！川普上任滿月民調降至44%，過半民眾反對新關稅（美聯社）關稅惹怒民心！川普上任滿月民調降至44%，過半民眾反對新關稅（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普不斷升級的關稅政策，已惹怒民心，最新調查顯示，川普上任滿月支持率較持續下滑中，最新支持度降至44%，較上任時47%，降了3個百分點，民調下滑，主要是因為人民對經濟感到擔憂，有高達54%的受訪者反對川普對其他國家的進口商品徵收新關稅。

外媒報導，根據路透/益普索（Ipsos）的最新民調顯示，川普當前的支持率為44%，較1月24日至26日進行的上1次調查（45%）下降了1個百分點，更較1月20日至21日（即川普上任之初）進行的民調中47%，下滑了3個百分點。

不贊成川普擔任總統的美國人比例大幅升至51%。相較之下，川普上任之初這一比例僅為41%。

根據新的民意調查，認為國家在經濟方面走錯方向的受訪者比例升至53%，較上1次調查高出了10個百分點。

受訪者對川普在管理經濟方面的認可度降至39%，而上次民調為43%。調查顯示，54%的受訪者反對川普對來自其他國家的進口商品徵收新關稅，而41%的受訪者支持。

自上任以來，川普頻頻發出加徵關稅威脅，在上週宣佈將對進口鋼和鋁徵收25%的關稅，以及指示相關部門確定與每個外國貿易伙伴的「對等關稅」後，本週二他又聲稱考慮對汽車、半導體和醫藥產品徵收25%或更高的關稅。

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