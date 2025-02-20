川普不滿波音交機有夠慢！考慮買二手飛機當「新空軍一號」

由於波音交機不斷延遲，川普最近表示，正考慮購買二手波音飛機來當作新空軍一號。圖為川普走下空軍一號的畫面。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）因不滿波音公司（Boeing）延誤交付2架供美國總統專用的特殊改裝飛機，因此在週三（19日）表示，正考慮購買二手波音飛機，拿來當作自己搭乘的美國空軍一號（Air Force One），甚至可能會從海外買入，。

《美聯社》報導，川普週三對記者們表示：「我們正在考慮其他選擇，因為波音的交付速度太慢了。」而他當時正搭乘2架空軍一號的其中1架，其機齡已接近35年。

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現役的美國空軍一號為波音VC-25A，該機型基於波音747-200，經過改裝後用來作為美國總統專機使用。

川普並稱：「我們可能會直接買一架飛機」，並表示之後可以對其進行「改裝」。但川普隨後也補充說明，指出他不會考慮購買歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）的飛機，但會考慮購買二手波音飛機。

川普說：「我不會考慮空巴。我可能會從其他國家買一架，或者獲得來自其他國家的飛機。」

波音目前承包生產新一代空軍一號VC-25B，該機型基於較為現代化的波音747-8，但由於種種原因，交付時間不斷延後，且波音公司在這筆交易上，已損失了數十億美元。值得注意的是，波音VC-25B的交易案是在川普第一個任期內達成的。

報導稱，問題並不在於飛機本身，而是為了滿足總統出行需求，以及涉及相關人員所需的最高級安全標準，所進行的大規模改造，這導致了成本增加和交付延遲。

川普在這之前，已經取消了一項對於新一代空軍一號的要求，這意味著VC-25B並不具備空中加油能力，而目前服役的2架VC-25A因為是在冷戰時期設計的，能夠進行空中加油。

VC-25B的其他改造能力包含高度機密的通訊設備、針對應付各種突發狀況的生存能力增強措施，以及內建登機梯，確保飛機在惡劣環境下仍能獨立運作。

根據美國空軍的最新時間表，首架VC-25B的交付時間，已從2024年推遲至2027年，第2架VC-25B則預計在2028年交付，但這已經是川普任期的最後一年。

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