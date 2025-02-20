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威力彩衝16.5億！信眾拿「中一半」彩券掛在遊學太子爺身上盼加持

2025/02/20 13:55

「遊學太子爺」駐駕南投竹山克明宮，有信眾盼威力彩儘早開出大獎，把對中3個獎號的「中一半」彩券掛在神尊上，祈求加持「樂透」。（民眾提供）「遊學太子爺」駐駕南投竹山克明宮，有信眾盼威力彩儘早開出大獎，把對中3個獎號的「中一半」彩券掛在神尊上，祈求加持「樂透」。（民眾提供）

〔記者劉濱銓／南投報導〕威力彩再槓龜，下期頭獎獎金上看16.5億元，再掀彩券熱潮，民俗專家廖大乙表示，其主祀的「遊學太子爺」春節駐駕南投竹山克明宮，過去太子爺駐駕其他縣市時，當地都曾開過大獎，近日還有信眾把威力彩獎號「中一半」的彩券掛在神尊上，祈求加持「樂透」，盼本期購買的威力彩能開出大獎。

廖大乙說，遊學太子爺沒有固定宮廟，也不對外募款，他帶著太子爺神尊駐駕各廟，傳達「談錢非宗教」理念，此次春節應竹山克明宮之邀駐駕，一般過年駐駕到元宵之後就會移駕至其他廟宇，不過這次到現在還沒有動靜，也引發討論。

甚至有信眾希望駐駕期間能開出樂透大獎，還將威力彩對中3個獎號的「中一半」彩券掛在神尊上，盼太子爺繼續加持，讓本期購買的威力彩開出大獎。

克明宮主委楊非武說，今年邀請太子爺神尊駐駕過年，他還花費13萬元購買大樂透彩券於春節發送給信眾，最近彩券行也回報，春節的大樂透有人對中100萬元的「春節大紅包」，讓廟方與信眾都很開心，至於神尊何時移駕，則會待太子爺托夢後再擲筊請示。

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