國泰金調查：2025影響台灣經濟之首為關稅貿易戰

國泰金控最新的國民信心調查今出爐，有34%的民眾認為影響今年台灣經濟最主要因素為課徵關稅影響全球貿易活動。（圖由國泰金提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰金控最新的國民信心調查今出爐，有34%的民眾認為影響今年台灣經濟最主要因素為課徵關稅影響全球貿易活動，另有43%民眾認為美股為影響2025年台股的最重要原因。顯示多數民眾認為美國總統川普上任後的關稅和經濟政策將牽動台灣經濟和股市。

國泰金本月調查顯示，景氣現況樂觀指數上揚至-6.4，但展望樂觀指數明顯走弱至-11.2。大額消費意願指數下降至8.3，耐久財消費意願指數同步微降至-8.8，顯示民眾消費動能短期降溫。買房意願連續4個月改善，本月小升至-48.5，賣房意願也上升至-15.7。

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調查結果也指出，民眾對於2025年台灣經濟成長率的平均預期值小幅下降至2.84%，有53%的民眾認為2025年經濟成長率會低於3%；另外，民眾對於2025年平均通膨預期值持平在2.28%，有66%的民眾認為2025年通貨膨脹率會高於2%。

國泰金表示，相較於主計總處去年11月29日預估台灣2025年經濟成長率3.29%，通貨膨脹率1.93%，民眾對於2025年的經濟成長預估比較保守，對於通膨預期則相對較高。

調查結果也顯示，民眾對於台股的樂觀指數大幅下降至9.2，但風險偏好指數小幅走高至19.3。國泰金認為，這是由於美國總統川普就職後簽署多項包含課徵關稅在內的行政命令，政策不確定性令國際股市區間震盪。

國泰金本月調查民眾對於影響2025年台灣經濟與股市重要因素。結果顯示，34%的民眾認為影響今年台灣經濟最主要因素為課徵關稅影響全球貿易活動，其次有26%民眾認為主因是美國經濟成長動能，另有14%民眾覺得全球與兩岸的地緣政治風險是重要因素。

對於影響2025年台灣股市重要因素，調查結果則顯示，43%民眾認為美國股市走勢為影響2025年台灣股市走勢的最重要原因，其次有24%民眾預期課徵關稅影響全球貿易活動會影響股市表現，另有12%民眾覺得全球與兩岸的地緣政治風險是重要因素。

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