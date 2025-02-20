台積電被超車了！市值跌出全球前10

台積電ADR 19日下跌1.79美元，收200.95美元。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電ADR 19日下跌1.79美元，收200.95美元，Companiesmarketcap統計，台積電市值本位居第10名，但被波克夏（Berkshire Hathaway）超越，跌出全球前10名之列，以市值1.042兆美元（約新台幣34.141兆元）居第11名。

美國總統川普（Donald Trump）日前表示，將對汽車、藥品和晶片課徵25%的關稅，除此之外，近期市場盛傳美國政府施壓台積電救英特爾（Intel），且傳出多個拯救方案版本，不過消息並未獲得證實，引發市場憂心台積電恐面臨技術外流、營運壓力升等風險。

請繼續往下閱讀...

台積電ADR 19日下跌1.79美元，跌幅0.88%，收200.95美元。據Companiesmarketcap統計，原本台積電排名全球市值公司第10名，但因市值滑落至1.042兆美元，所以跌出全球前10名之列，居第11名，波克夏市值則攀升至1.043兆美元（約新台幣34.173兆元），排名上升至第10位。

台積電在台灣股市部分，今日股價以新台幣1080元開盤，盤中一度來到最低新台幣1070元，截至上午11點18分，報1080元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法