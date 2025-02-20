帶核心技術投靠中國長鑫存儲 三星前部長洩密被判7年

中國為了發展半導體，被指大規模挖角南韓三星電子等大廠的工程師。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓三星電子1名離職部長，因涉嫌洩漏核心晶片技術給中國晶片製造商長鑫存儲（CXMT），19日在南韓一審被判7年有期徒刑，罰款2億韓元（約新台幣500萬元）。判決指出，相關技術外流將重創南韓產業競爭力及三星電子，損失預計將達天文數字。

南韓《朝鮮日報》報導，首爾中央地方法院19日對被控違反《產業技術保護法》等嫌疑的金姓前三星電子部長做出有期徒刑7年，罰款2億韓元的判決。另一名方姓合作企業員工被判處有期徒刑2年6個月。

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不過，報導指出，檢方最初要求對金某量刑20年，方某有期徒刑10年。

判決指出，「金某等人的罪行嚴重阻礙了公平競爭，不僅使研發晶片核心技術的受害公司的時間和成本付諸東流，還可能對南韓產業競爭力造成重大負面影響」，「受害公司的損失不容小覷，尤其三星電子的損失預計將達到天文數字。」

2024年1月，金某因涉嫌將南韓國家核心技術──三星電子18奈米DRAM記憶體晶片技術相關資訊，非法轉讓給中國晶片製造商長鑫存儲，被移交審判。

檢方調查發現，金某2016年從三星電子離職，跳槽到當時還是新興企業的長鑫存儲，洩漏了半導體「沉積技術」等相關資料，同時還洩露其他7個核心技術資料，以此收受數百億韓元的財物回報。

南韓國家情報院發現金某等人洩露技術後，於2023年5月委託檢方進行調查，2024年1月，首爾中央地方檢察廳對兩人提起拘留起訴。

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