焦點股》國精化：2利多 直奔漲停

毛利率提升，加上新產能上半年投產，國精化直奔漲停板。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到原物料價格下滑、毛利率走高，再加上安南新廠今年上半年投產，全球UV光固化材料前五大製造商之一的國精化（4722）今日股價開高走高，直奔漲停69.1元，截至10點漲停鎖死、成交量超過5600張、漲停委買近2000張。

國精化去年全年營收40.4億元、年成長達16.98%，去年前三季每股稅後盈餘（EPS）1.82元，而今年1月適逢農曆春節，營收為2.75億元、月減26.74%、年減16.89%。

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法人分析，去年第四季由於國精化客戶調整庫存、營收下滑，不過由於原料下跌，反而使得國精化毛利率提升，且電子材料部份營收年成長達一成以上，此外，國精化安南廠預計上半年完工，產能從2萬噸擴充至5萬噸，預計下半年開始挹注營收，同時，與日本JSR公司合作的高頻基板設備今年也將貢獻營收，成長趨勢持續向上。

觀察外資動態，2月以來外資買超國精化632張、自營商買超達76張，合計買超708張；國精化股價自2月初的50元左右來到今日69.1元，漲幅超過38%。

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