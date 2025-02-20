蘋果要大漲價了？美銀警告：iPhone漲9％才能抵消川普關稅

美銀警告，iPhone等產品漲9%，才能抵消川普關稅（資料照，美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在川普關稅政策下，蘋果淪為犧牲品，根據美銀數據，蘋果需要將iPhone、iPad等產品價格提高約9%，才能抵銷川普即將徵收的關稅。

CNBC報導，美銀分析師莫漢（Wamsi Mohan）警告，無論蘋果如何應對，公司的收益都可能受到打擊。

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在川普上週簽署了1份對外國徵收“對等關稅”的備忘錄後，這些擔憂加劇了川普關稅政策，在正在進行的關稅討論中，蘋果一直處於風暴中。

美銀指出，本月早些時候，在川普宣佈對中國徵收10%的關稅，由於中國是蘋果產品組裝最多的國家，此後蘋果股價下跌。

Mohan分析指出，在關稅提高下，若蘋果在美國的定價保持不變，那麼2026年的每股盈餘將虧損26美分，即3.1%。同時，價格上漲約3%將導致同期每股盈餘下降21美分，相當於下滑2.4%，這是因為更高的價格會使Apple銷售的設備數量減少5%。

不過，若更高的價格不會減少銷售，關稅影響可能會更小。考慮到這一點，Mohan表示，蘋果需要將價格上漲9%才能抵消關稅的負擔，以及對銷量的潛在打擊。

Mohan表示，川普的互惠關稅計劃否決了蘋果避免對中國徵收部分關稅的潛在變通辦法。他說，雖然大多數iPhone機型現在可以在印度生產，但預計互惠稅將高於中國面臨的10%費用。

儘管蘋果面臨關稅衝擊，不過，Mohan重申對蘋果的買入評級，認為關稅似乎可控，其目標價為265美元，以週三收盤價244.87美元計算，潛在上漲空間為8.22%。

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