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發錢了？川普透露將DOGE節省的20％資金普發給美國人

2025/02/20 09:41

發錢了？川普透露將DOGE節省的20％資金普發給美國人美國總統川普（Donald Trump）。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由馬斯克執掌的政府效率部（DOGE）所引發的爭議，持續在政壇發效，不過，美國總統川普週三透露，他正考慮將政府效率諮詢小組節省的20%資金發給美國人。

CNBC報導，川普在佛羅裡達州邁阿密海灘舉行的FII優先峰會上發表講話時表示：我們甚至正在考慮1個新概念，那就是將20%的DOGE儲蓄分配給美國公民，而20%用於償還債務。

馬斯克在週二的1篇部落格文章中表示，他「將與總統核實」1項提議，即向美國家庭發放由DOGE削減成本運動節省下來的資金組成退稅支票。

馬斯克指出，他的目標是在截至去年9月30日的最新會計年度6.75兆美元（約新台幣221.06兆）的年度預算中，削減2兆美元（約新台幣65.5兆）的聯邦支出。他說，這相當於每個家庭約5000美元（約新台幣16.37萬元）。

根據美聯社當時報道，2020年新冠疫情期間，郵寄給數百萬納稅人的政府刺激支票上有川普的簽名，這是總統的名字首次出現在國稅局的付款上。

DOGE表示，透過這些努力，已節省了約550億美元（約新台幣1.8兆），然而，最近的報告表明，實際數字可能遠低於這個數字。

週三早些時候，彭博社報道稱，DOGE網站聲稱節省了550億美元，但實際節省金額只有166億美元（約新台幣5436.5億）。此外，《紐約時報》週二報導稱，DOGE錯誤地引用了1項聯邦合約的80億美元（約新台幣2620億元）節省金額，但實際金額為800萬美元（約新台幣2.62億元）。

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