微軟發表新晶片 預告量子電腦不用等數十年

微軟週三（19日）發表新晶片Majorana 1，預告量子電腦不用等數十年。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕科技巨頭微軟（Microsoft）週三（19日）發表新晶片，預告要實現量子運算只需要幾年的時間，不用等到數十年，這與Google、IBM（國際商業機器公司）的預測一致，顯示出運算技術的根本性改變，實際上比人們預期的還要快。

《路透》報導，量子運算有望達成當今系統需要數百萬年才能完成的運算，並有望開啟醫學、科學及許多其他領域的新發現。不過，量子電腦也存在顛覆當今網路安全系統的危險，因為目前多數加密系統都假設「暴力破解權限需要耗費太多時間」。

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量子電腦目前面臨的最大挑戰是一種稱為「量子位元」的基本結構，類似於傳統運算中的位元，速度極快，但同時也很難控制且容易出錯。微軟表示，公司研發的Majorana 1晶片與競爭對手相比，更不容易出現這些錯誤，並以即將發表在學術期刊《自然》上的論文作為證據。

有用的量子電腦何時問世，已成為科技業高層爭論的話題，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳上（1）月表示，這項技術還要20年才能超越輝達的晶片，這反映出人們對於量子運算普遍的懷疑態度。

致力發展量子運算的Google，去年發表了新款晶片，並稱，商業量子運算應用僅需5年時間；IBM則預測，大規模量子電腦將在2033年上線。

微軟的Majorana 1已經研發近20年，依賴一種名為馬約拉那（Majorana）的次原子粒子，該粒子有一些特性，使其不太容易出現困擾量子電腦的錯誤，但物理學家很難找到和控制他。

微軟表示，公司利用砷化銦和鋁製造了Majorana 1晶片，使用超導奈米線觀察粒子，並且可以使用標準運算設備進行控制。微軟發表的新晶片量子位元遠少於競爭對手Google和IBM的晶片，但微軟認為，由於錯誤率較低，製造有用的電腦所需的量子位元相對少得多。

微軟並未給出這款晶片何時可以擴大生產，以製造出超越當今機器的量子電腦，但微軟在公司部落格文章中指出，實現這一目標只需幾年，而不是數十年的時間。

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