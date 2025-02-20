美俄供應擔憂正影響油市！國際油價上揚 登近1週高點

國際油價週三（19日）上漲。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於憂心美國和俄羅斯的供應中斷，國際油價週三（19日）上漲，維持在一週高點，而隨著美國試圖促成一項結束俄烏戰爭的協議，市場正等待更明朗的制裁措施影響。

紐約西德州中級原油3月交割價上漲40美分，或0.6%，收每桶72.25美元。

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布蘭特原油4月交割價上漲20美分，或0.3%，收每桶76.04美元。

這是自2月11日以來2大原油期貨的最高收盤價。

法國巴黎銀行大宗商品策略師斯潘傑 （Aldo Spanjer） 表示，市場正在試圖根據3大利多因素做出判斷，分別是俄羅斯、伊朗和石油輸出國組織 （OPEC），人們正在試圖搞清楚宣布的制裁，以及實際上制裁的影響。

無人機襲擊俄羅斯石油基礎設施，導致石油供應減少。俄羅斯表示，週二烏克蘭無人機襲擊泵站後，CPC裏海石油管線的石油流量減少了30至40% ，《路透》計算，減少30%意味著市場供應量每天損失38萬桶。

在美國，寒冷天氣威脅石油供應，北達科他州管道管理局估計，該州石油產量將下降多達每日15萬桶。

IG市場分析師西卡默爾（Tony Sycamore）指出，市場臆測，OPEC+可能會推遲4月的增產計劃。

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