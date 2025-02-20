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民營座談會上「坐姿鬆弛」惹關注 ! 中國「晶片首富」神秘背景被起底

2025/02/20 12:35

上海韋爾半導體董事長虞仁榮日前民營企業座談會發言時「坐姿鬆弛」，引市場關注。（截至中國社交媒體）上海韋爾半導體董事長虞仁榮日前民營企業座談會發言時「坐姿鬆弛」，引市場關注。（截至中國社交媒體）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日前北京舉行民營企業座談會，中國企業大老齊聚一堂，但外界注意到，有別於其他人的正襟危坐，上海韋爾半導體董事長虞仁榮在發言時「坐姿鬆弛」。外媒報導，中國網友們相當好奇「虞仁榮」是誰，開始在網路平台熱搜後發現，此人是目前中國晶片的首富，其公司是僅次於日本索尼（SONY）、南韓三星的全球第3大圖像傳感器公司。

《星島日報》，日前在北京舉行的民營企業座談會上，虞仁榮坐在比亞迪董事長王傳福及小米科技董事長雷軍中間。當時他手持發言稿時卻背靠椅背，幾乎呈現半躺在椅子上。

中媒表示，虞仁榮在中國半導體領域佔有重要地位，卻相當低調，網上甚至找不到一篇關於他的完整報道，但他曾以123億美元（約新台幣4029億元）的身價位列《2021福布斯全球富豪榜》第181名。

中媒指出，清華大學無線電系（現為電子工程系）有一年的畢業班（EE85班），在中國半導體是個特殊的存在，因為這個班級出了10多位千億人民幣規模的晶片公司創辦人和高階主管，包括記憶體晶片龍頭兆易創新創辦人、射頻晶片龍頭卓勝微創辦人、AI晶片龍頭燧原科技創辦人，都是虞仁榮的同班同學。

虞仁榮在41歲時成立韋爾半導體公司，目前公司市值為1283.13億元人民幣（約新台幣5771億元），主要業務為半導體產品研發設計及銷售，其手機CIS市場出貨量穩居全球前三，在新興的車載CIS市場市佔與龍頭安森美半導體相近。

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