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中國被取代掉了！「這國家」成德國最大貿易夥伴

2025/02/20 11:35

截至2023年，中國已經連續8年成為德國最大的貿易夥伴，不過在2024年，已經被美國給取代。（路透）截至2023年，中國已經連續8年成為德國最大的貿易夥伴，不過在2024年，已經被美國給取代。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據德國聯邦統計局週三（19日）公布的官方數據，美國在2024年超越中國，成為德國最大的單一貿易夥伴，是自2015年以來、時隔9年再次成為德國最重要的貿易夥伴，主要原因是德國對中國的出口明顯下降。

《美聯社》報導，德國聯邦統計局指出，2024年德國和美國的貿易總額微增0.1%，至2528億歐元，而德國和中國的貿易總額下降3.1%，至2463億歐元。這終結了中國自2016年至2023年來，連續8年作為德國最大貿易夥伴的地位。

德國第3大貿易夥伴則是荷蘭，2024年其雙邊貿易總額年減4.2%至2057億歐元。

這背後原因是德國對中國的出口出現明顯下降，2024年德國來自中國的進口年減0.3%，至1563億歐元，對中國的出口大減7.6%，至900億歐元。德國對中國的貿易逆差呈現擴大趨勢。

不過德國對美國貿易順差則是擴大，2024年增至700億歐元，高於2023年的633億歐元。至於2024年德國來自美國的進口下降3.4%，至914億歐元，對美國的出口成長2.2%，達到1614億歐元。自2015年以來，美國一直是德國最大的單一出口市場。

整體來看，德國2024年的出口總額為1.56兆歐元，年減1.2%；進口總額下降3%，至1.32兆歐元。

德國經濟已連續5年沒有出現明顯增長。多年來，德國不斷擴大出口，在工業機械和豪華汽車等工程產品領域的世界貿易中占據主導地位。不過，受中國企業日益激烈的競爭，以及多種因素的影響，過去2年德國經濟都出現了萎縮。

對於即將誕生的新一屆德國政府來說，解決經濟問題將是最緊迫的任務之一，同時該政府還需應對美國新政府的貿易政策變化。

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