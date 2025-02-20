Forever 21傳二度破產 至少200家門市計劃關門

知情人士表示，美國快時尚品牌Forever 21正準備關閉旗下至少200家門市，擬二度聲請破產。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士表示，美國快時尚品牌Forever 21正準備關閉旗下至少200家門市，作為破產程序的一部份，預計最快將在下（3）月啟動行動。

《彭博》報導，知情人士指出，Forever 21正在制訂的潛在破產計劃，將為剩餘的門市尋找買家，如果沒有出現適當的買家，Forever 21旗下約350家分店將全數清算。在極盛時期，Forever 21在美國共有500多家門市，全球有至少800家門市。

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針對報導，母公司Catalyst Brands的代表回應表示，Forever 21的營運公司，即美國品牌授權商，正持續探索策略選擇，包含潛在的出售，同時降低成本並改善門市佈局。聲明中補充，目前仍在努力，尚未做出最終決定。

如果資產出售計劃失敗，Forever 21將考慮二度聲請破產。

一些知情人士透露，部份即將關門的店家已經連續虧損多年。其中1名知情人士稱，Forever 21為了維持營運，經常扣留其他地方的權利金和租金。

Forever 21的商標和智慧財產權歸正宗品牌集團（Authentic Brands）所有，該公司將這些資產授權給即將進行重組的營運公司。Forever 21在2019年首度破產後，美國最大連鎖百貨之一的傑西潘尼（JCPenney）和SPARC集團成立合資公司Catalyst Brands，將Forever 21納為子公司，以協助該公司維持營運。

無論進行何種破產程序，正宗品牌集團對Forever 21的商標所有權都將保持不變，知情人士表示，無論美國營運商的潛在出售或破產清算結果如何，正宗品牌集團都計劃將該品牌授權給其他現有零售商和經銷商。

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