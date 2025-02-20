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黃金飆至歷史新高後突下殺！分析師曝光原因

2025/02/20 08:48

週三（19日）黃金稍早觸及歷史高位後回跌。（路透資料照）週三（19日）黃金稍早觸及歷史高位後回跌。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）最新關稅威脅，令投資者感到緊張，使週三（19日）黃金稍早觸及歷史高位，對此專家解釋，世界各地正在發生的關稅和貿易談判或威脅成了金價催化劑，不過隨後黃金因美元上漲而回跌。

現貨黃金下跌0.2%至每盎司2928.49美元，週三早盤，現貨黃金價格飆升至每盎司2946.85美元的歷史新高；4月交割的黃金期貨價格上漲0.4%，至每盎司2936.10美元。

Sprott資產管理公司市場策略師Paul Wong表示：「我們正處於一種異常高度不確定的狀態，世界各地正在發生的關稅和貿易談判或威脅成了金價催化劑。」

週二川普表示，他打算對汽車徵收「約25%」的關稅，同時對半導體和藥品進口徵收類似的關稅。本月初，美國宣布對中國進口商品徵收10%的關稅，並對鋼鐵和鋁徵收25%的關稅。

目前，美國聯準會（Fed）官員仍不確定關稅對通膨可能的影響。LSEG數據顯示，交易員預計Fed將至少降息1次25個基點，而到12月前再次降息的可能性為44%。

根據1月會議記錄，在川普上任後，Fed官員曾表達對通膨的擔憂，因為他們預計企業將提高價格以抵消進口關稅。

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