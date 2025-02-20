價值1兆美元 ? 美國「晶片大神」說重話 分拆英特爾是「賤賣 」

有「晶片大神」之稱、加拿大AI新創公司Tenstorrent執行長Jim Keller。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近期英特爾分拆傳聞不斷，市場視「分拆」為一大利多，若成功可推升該公司市值來到達2370億美元（約新台幣7.8兆元）。不過，美國「晶片大神」之稱、前英特爾首席矽工程師吉姆凱勒（Jim Keller）卻表示，英特爾價值達1兆美元（約新台幣32.77兆元），把它扔掉似乎有點粗心。

他強調，出售英特爾或分拆業務，並非是釋放股東價值的方式，而是對一家有很大發展前景的公司進行「賤賣 」。

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吉姆凱勒來頭不小，在科技產業有「晶片大神」的稱號，曾待過AMD、蘋果，足跡遍布矽谷各大公司，不但是蘋果A系列晶片的設計師、是AMD的「Zen之父」，也是開發特斯拉自駕軟體Autopilot晶片組的重要人物。

吉姆凱勒自從離開英特爾後，便投入加拿大晶片新創公司Tenstorrent的懷抱、擔任CEO。

由於市場傳言，博通可能有興趣接管英特爾的產品業務，而英特爾代工部門可能與台積電組建合資企業，甚至與台積電、博通、高通和其他公司的企業集團組建合資企業，向新的獨立晶片製造商注入資金。

凱勒在X平台發文表示，英特爾採用最佳工藝（技術）打造出了速度最快的CPU，現在卻計畫將該業務交給第三方，這並不能釋放股東價值、而是一種賤賣，這讓他很難過。

該貼文中的一位評論者建議，對英特爾來說，更好的結果是在美國投資者的幫助下成為一家私人公司、並解散現任的董事會，然後花時間重塑體質。

美媒《Tomshardware》表示，現任美國政府不太可能支持台積電或其他外國實體營運英特爾的晶圓廠。然而，如果英特爾放棄自主製造，未來將不再是一家整合設備製造商（IDM），自身強項、對產品及其製造的完全控制也將失去。

此外，台積電和其他潛在投資者不太可能對投資英特爾代工廠有太大興趣，因為英特爾代工廠還未獲得大公司訂單、正陷入虧損。

至於市場傳言，博通有意收購英特爾的產品業務，其實有一個市場障礙正被許多人忽視了，就是「英特爾和AMD之間廣泛的交叉許可協議」。

據報導，AMD和英特爾兩家公司簽署了廣泛的交叉授權協議，允許彼此均可使用雙方專利、同時防止因可能的侵權而引發的訴訟。這範圍已涵蓋了兩家公司的整個產品組合，包括 CPU、GPU 和其他創新。

簡單來說，AMD可使用英特爾的指令集擴充功能來生產基於x86 的處理器，英特爾可將AMD的創新融入自家的CPU中。如果英特爾被合併、收購或建立合資企業並改變所有權，導致與AMD的協議終止，將影響AMD和英特爾的幾乎所有產品，得需重新談判交叉授權協議，倘若失去交叉授權協議，將對AMD和英特爾來說，可能是毀滅性的打擊。

美媒《Tomshardware》指出，對於AMD來說，與博通的競爭將比與英特爾的競爭更具挑戰性。因此，不排除AMD會因為「交叉許可協議」，而阻止英特爾出售。

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