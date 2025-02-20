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黃金25年漲破950％才是真！專家「1數據」曝美股強漲不能代表市場

2025/02/20 11:20

知名經濟學家希夫（Peter Schiff）指出，黃金25年漲破950%的優異表現，才能反映出市場的真實狀況。（彭博資料照）知名經濟學家希夫（Peter Schiff）指出，黃金25年漲破950%的優異表現，才能反映出市場的真實狀況。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知名經濟學家希夫（Peter Schiff）指出，標普500指數近期的漲勢掩蓋了實際價值的大幅下跌，而黃金25年漲破950%的優異表現，才能反映出市場的真實狀況。

《Benzinga》報導，近日希夫在社群平台X上發文，指出若以真實貨幣計價，標普500指數並未處於歷史高點，他寫道：「以黃金計算，標普500指數的價值不到2.1盎司。然而在本世紀初，標普500指數的價值為4.85盎司」。

希夫強調，這也就是說，自2000年以來，標普500指數在黃金計價下的價值下跌了57%，並強調「（標普500指數）名義上的漲幅完全歸因於通貨膨脹」。

實際數據支持希夫的觀點。儘管標普500指數已從2000年1月的1441.25點，上漲至週二收盤的6129.58點，漲幅達325.29%，但黃金漲幅更大，高達957.45%，從每盎司277.08美元升至截至週二的逾2930美元。

週三現貨黃金報每盎司2928.49美元，早盤一度飆至每盎司2946.85美元歷史新高；4月交割的黃金期貨價格上漲0.4%，報每盎司2936.10美元。

希夫在另1則推文中強調，週二當晚黃金價格首度突破2940美元，並暗示本週很可能就會達3000美元，但他批評美國聯準會（Fed）和主流金融界，完全忽略了黃金這一重大變動的意義，並警告這樣做只會對他們自己相當不利。

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