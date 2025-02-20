晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 投資理財

黃金還能再漲！世界黃金協會點名川普關稅 對市場有「2大變化」

2025/02/20 10:29

川普的關稅威脅，令投資者感到緊張，使黃金近期刷新歷史新高。（彭博）川普的關稅威脅，令投資者感到緊張，使黃金近期刷新歷史新高。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）的關稅威脅，令投資者感到緊張，使黃金近期刷新歷史新高，而策略師認為，地緣政治動盪、央行持續的買入需求，還有市場對黃金供應短缺的擔憂，將繼續推動金價走高，使2025年的黃金漲勢仍有延續空間。世界黃金協會（WGC）指出，川普關稅政策的潛在風險，已經改變了黃金市場的動態。

《CNBC》報導，自2024年12月底以來，現貨金價一路飆升，從去年12 月 18 日的每盎司2587.6 美元，攀升至2月19日的 2941.1 美元，不斷突破歷史新高，2025 年更創下連續數週的漲幅。根據世界黃金協會數據，這波漲勢是在2024年全球黃金需求創新高後實現的。

市場預測，2024年推動金價上漲的一個主要因素：川普政策的不確定性，在2025年只會愈演愈烈，這影響了全球經濟與國際關係。世界黃金協會資深市場策略師里德（John Reade） 表示，美國新一屆政府的政策，尤其是關稅政策的潛在風險，已經改變了黃金市場的動態，

里德指出，首個變化表現於「價格變動」，關稅範圍、實施時間及影響的不確定性，推高了整體市場風險，促使投資者轉向黃金，將其視為避險資產。其次則是「實體黃金的流動」，儘管市場傳言稱黃金供應短缺，但實際上，全球黃金供應並未短缺，不過交易商向美國運送大量黃金，導致倫敦市場的黃金供應減少，從而推高了黃金借貸成本。

里德預測，隨著市場和地緣政治的不確定性持續存在，黃金市場的混亂可能還會延續一段時間。

瑞銀貴金屬策略師特維斯（Joni Teves）在本週的報告指出，對市場狀況的最新評估，使瑞銀上調了今年黃金價格的預測，預計2025年下半年金價將達高峰，最高價可能突破3200美元。瑞銀預計，金價在觸頂後未來幾年將逐步回落，但仍將維持在較高水準。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財