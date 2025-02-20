黃金還能再漲！世界黃金協會點名川普關稅 對市場有「2大變化」

川普的關稅威脅，令投資者感到緊張，使黃金近期刷新歷史新高。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）的關稅威脅，令投資者感到緊張，使黃金近期刷新歷史新高，而策略師認為，地緣政治動盪、央行持續的買入需求，還有市場對黃金供應短缺的擔憂，將繼續推動金價走高，使2025年的黃金漲勢仍有延續空間。世界黃金協會（WGC）指出，川普關稅政策的潛在風險，已經改變了黃金市場的動態。

《CNBC》報導，自2024年12月底以來，現貨金價一路飆升，從去年12 月 18 日的每盎司2587.6 美元，攀升至2月19日的 2941.1 美元，不斷突破歷史新高，2025 年更創下連續數週的漲幅。根據世界黃金協會數據，這波漲勢是在2024年全球黃金需求創新高後實現的。

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市場預測，2024年推動金價上漲的一個主要因素：川普政策的不確定性，在2025年只會愈演愈烈，這影響了全球經濟與國際關係。世界黃金協會資深市場策略師里德（John Reade） 表示，美國新一屆政府的政策，尤其是關稅政策的潛在風險，已經改變了黃金市場的動態，

里德指出，首個變化表現於「價格變動」，關稅範圍、實施時間及影響的不確定性，推高了整體市場風險，促使投資者轉向黃金，將其視為避險資產。其次則是「實體黃金的流動」，儘管市場傳言稱黃金供應短缺，但實際上，全球黃金供應並未短缺，不過交易商向美國運送大量黃金，導致倫敦市場的黃金供應減少，從而推高了黃金借貸成本。

里德預測，隨著市場和地緣政治的不確定性持續存在，黃金市場的混亂可能還會延續一段時間。

瑞銀貴金屬策略師特維斯（Joni Teves）在本週的報告指出，對市場狀況的最新評估，使瑞銀上調了今年黃金價格的預測，預計2025年下半年金價將達高峰，最高價可能突破3200美元。瑞銀預計，金價在觸頂後未來幾年將逐步回落，但仍將維持在較高水準。

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