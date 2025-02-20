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面試時別問「這2個問題」 前Google高層揭背後原因

2025/02/20 09:23

前Google媒體運營總監伍德（Jenny Wood），最近分享了在面試過程中最嚴重的2個警訊。示意圖。（彭博）前Google媒體運營總監伍德（Jenny Wood），最近分享了在面試過程中最嚴重的2個警訊。示意圖。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕前Google媒體運營總監伍德（Jenny Wood），在Google工作將近18年之久，在這段期間，她參與了數百次面試與錄取決策，並積累了大量關於職業發展的知識，她最近分享了在面試過程中最嚴重的2個警訊，認為這狀況出現的話，可能會使求職者失去工作機會。

《CNBC》報導，伍德表示，首先求職者要讓她感覺到，是「很興奮來到此處」，伍德最討厭看到求職者表現出冷漠、無所謂的態度，她認為「面試就是一扇窗，能夠讓我們窺見他們未來的工作表現」，求職者在面試時所展現的能量，能夠反映出他們在工作、會議，甚至日常與同事互動時的態度。

伍德認為，在任何組織中，最重要的特質之一就是熱忱，如果求職者在面試時顯得缺乏熱情，伍德會直接假設：「這個人未來在工作上會讓我徹底精疲力竭。」而這完全不是她想要的員工類型。

伍德強調：如果你真的想要這份工作，「就讓我感受到你很興奮能在這裡！」

其次是「別在面試時，詢問工作和生活平衡」。例如，求職者可能會詢問「大家通常幾點下班？」或是「我每週固定有個行程，所以某天要晚點到公司」等。

伍德表示，當求職者這麼問時，她心裡會開始懷疑：「如果這個人問我他能不能每週在家工作4天，那麼他的首要考量到底是推動公司業務，還是趁機洗幾件衣服？」

伍德提醒，求職者不是不能問「工作與生活的平衡」的問題，但她認為這可以向公司內部員工詢問，像是透過 LinkedIn 或朋友介紹，找到適合的人選再私下詢問，可是不要在正式面試時詢問。

相較之下，求職者在正式面試時，應該聚焦在與工作相關的問題，例如：這份工作有哪些核心任務？業務目標？未來可以解決的問題等？求職者能藉由思考哪些問題，能夠幫助來判斷，這份工作是否符合求職者的興趣，以及求職者是否能夠幫助公司前進等。

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