台灣人暴增排前3！訪日本外國客再刷紀錄 連4個月破300萬人

今（2025）年1月訪日外籍遊客比去（2024）年1月增40.6%、達到約378萬1200人次。（示意圖，歐新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕主要得利於滑雪季與中國農曆新年假期，日本政府觀光局（JNTO）公布今（2025）年1月訪日外籍遊客統計數字，比去（2024）年1月增40.6%、達到約378萬1200人次，創下歷來單月新高、連續第4個月創破300萬人次，其中造訪日本的外國旅客最多來自中國，南韓、台灣緊追在後。

綜合媒體報導，今年農曆新年落在1月，大幅帶動亞洲國家旅遊需求，尤其中國遊客，此外美國、澳洲等國觀光客受滑雪等冬季運動吸引，訪日人數也明顯成長。

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今年1月日本外國客量為連續第2個月創歷年單月新高，且比前1個月大增；去年12月348萬9800人次是歷年同期最高，今年1月又超出去年12月逾29萬人次，此外今年1月也比去年同期268萬8478人、前（2023）年同期149萬7472人暴增。

以國家來說，中國排第1名，達98萬3000人次、年增135.6%，其次為韓國，達96.71萬人次、年曾12.8%，台灣59.34萬人次排第3名、年增20.5%。

第4名則為美國，達18.25萬人次、年增38.4%，香港24.37萬人次、年增30.8%排第5名。

此外，南韓、台灣、澳洲今年1月訪日人數均創歷史單月新高；中國、香港、馬來西亞、美國、加拿大、英國等17國與地區創歷年1月新高，23個重點市場僅泰國成長幅度未達雙位數（9萬6800人，增幅6.9%）。

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