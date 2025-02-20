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聯準會1月會議紀要出爐 川普政策引發通膨疑慮

2025/02/20 08:47

美國聯準會（Fed）週三（19日）公佈1月會議紀要。（路透資料照）美國聯準會（Fed）週三（19日）公佈1月會議紀要。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）週三（19日）公佈1月會議紀要，文中點出，甫上任的美國總統川普（Donald Trump）所提出的初步政策提案，引發了Fed對於通膨將回升的擔憂，企業向央行表示，他們普遍預計會漲價，以轉嫁進口關稅的成本。

《路透》報導，根據會議紀要，聯準會1月28日至29日的政策會議參與者普遍指出，相較於就業市場的風險，「通膨前景有成長的風險」。具體而言，與會者表示，貿易和移民政策可能出現變化，地緣政治發展恐打亂供應鏈，或是家庭支出強於預期。

會議紀要稱，儘管目前仍相信未來幾個月物價壓力將緩解，但「其他因素」被認為可能阻礙通貨進縮的過程。包括Fed分行所在區域的多個商界人士皆透露，企業將試圖把潛在關稅帶來的更高投入成本轉嫁給消費者。政策制定者也提到，聯準會關注的一個主要議題，有關通膨預期的一些指標近期有所上升。

會議紀要公佈後，亞特蘭大聯邦準備銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）在接受《雅虎財經》訪問時表示，聯準會正在努力解決一系列棘手的問題。商界領袖告知官員，他們希望漲價，但不確定消費者會如何反應；關稅可能會增加成本，但放寬某些產業管制的措施可能會抵消這些壓力。

博斯蒂克坦言，目前來看，政策制定者對於下一步的信心有所下降。並稱，自己曾預測2025年經濟將保持非常正面的趨勢，將看到經濟穩定成長，通膨率回到2％，勞動力市場穩定。但現在由於潛在的變化，代表著這些信心區間、預測的準確度有所降低，將需要觀望事態如何發展。

會議紀要公佈後，金融市場幾乎沒有變化，利率期貨顯示，聯準會可能會在7月進行今年首次，也是唯一一次降息。政策制定者在1月的會議上一致同意，應維持利率穩定，直到2024年中期以來，基本停滯的通膨率降至央行的2％目標。而川普政策的不確定性，增強了官員不願意進一步下調利率的態度。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）美國首席經濟學家施威特（Ryan Sweet）表示，從會議紀要可以清楚的看出，短期內不會出現降息，Fed可能會等待關稅問題平息後，再提供更好的前景預測。

美國聯準會在1月的政策會議上，將基準利率維持在目前的4.25-4.50％範圍內。此後官員多次表明，在更加確定通膨率將從目前的水位降至2％目標前，不急於再次降息。

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