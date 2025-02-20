Fed公布會議紀錄！美股標普續創新高 台積電ADR收黑

週三美股主要指數上漲。（法新社資料照）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕市場關注美國聯準會（Fed）週三公布的1月會議紀錄，及美國總統川普（Donald Trump）可能對汽車、半導體及藥品加徵關稅的政策，美股跌後翻紅。道瓊工業指數上漲71點、0.16%，標普500指數上漲0.24%，再創歷史新高，那斯達克指數小漲0.07%，費城半導體指數揚升1.18%，台積電ADR下跌0.88%，收在200.95美元。

綜合外媒報導，在聯準會1月政策會議上，維持基準利率不變。會議紀錄顯示，聯準會官員一致認為，他們需要看到通膨進一步下降才能降低利率，並對川普關稅計畫對實現這一目標的影響表示擔憂。

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川普週二表示，正在考慮對汽車、藥品和半導體徵收25%的關稅，並將在今年內加速實施，雖然沒有闡述具體細節，但關稅將把貿易政策提升到另一個層次，並在通膨有所緩解但仍高於聯準會2%目標的情況下對物價構成進一步威脅。

週三大型股漲跌不一，AI晶片龍頭輝達下跌0.12%、特斯拉上漲1.82%、Alphabet上漲0.82%、蘋果上漲0.16%；Meta下挫1.76%、亞馬遜下跌0.01%。英特二繼前一天急漲16%，週三回吐6.10%。

道瓊工業指數上漲71.25點或0.16%，收44627.59點。

那斯達克指數上漲14.99點或0.07%，收20056.25點。

S&P 500 指數上漲14.57點或0.24%，收6144.15點。

費城半導體指數上漲61.83點或1.18%，收5309.69點。

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