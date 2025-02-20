晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

Fed公布會議紀錄！美股標普續創新高 台積電ADR收黑

2025/02/20 05:50

週三美股主要指數上漲。（法新社資料照）週三美股主要指數上漲。（法新社資料照）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕市場關注美國聯準會（Fed）週三公布的1月會議紀錄，及美國總統川普（Donald Trump）可能對汽車、半導體及藥品加徵關稅的政策，美股跌後翻紅。道瓊工業指數上漲71點、0.16%，標普500指數上漲0.24%，再創歷史新高，那斯達克指數小漲0.07%，費城半導體指數揚升1.18%，台積電ADR下跌0.88%，收在200.95美元。

綜合外媒報導，在聯準會1月政策會議上，維持基準利率不變。會議紀錄顯示，聯準會官員一致認為，他們需要看到通膨進一步下降才能降低利率，並對川普關稅計畫對實現這一目標的影響表示擔憂。

川普週二表示，正在考慮對汽車、藥品和半導體徵收25%的關稅，並將在今年內加速實施，雖然沒有闡述具體細節，但關稅將把貿易政策提升到另一個層次，並在通膨有所緩解但仍高於聯準會2%目標的情況下對物價構成進一步威脅。

週三大型股漲跌不一，AI晶片龍頭輝達下跌0.12%、特斯拉上漲1.82%、Alphabet上漲0.82%、蘋果上漲0.16%；Meta下挫1.76%、亞馬遜下跌0.01%。英特二繼前一天急漲16%，週三回吐6.10%。

道瓊工業指數上漲71.25點或0.16%，收44627.59點。

那斯達克指數上漲14.99點或0.07%，收20056.25點。

S&P 500 指數上漲14.57點或0.24%，收6144.15點。

費城半導體指數上漲61.83點或1.18%，收5309.69點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財