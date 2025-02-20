新漢全年業績雙位數成長 董座林茂昌：機器人明年起飛

新漢董事長林茂昌看好整體市場庫存去化態勢底定，觀察公司去年第4季營收已經回暖，目前在手訂單審慎樂觀。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠新漢（8234）董事長林茂昌看好整體市場庫存去化態勢底定，觀察公司去年第4季營收已經回暖，目前在手訂單審慎樂觀，全年業績可望年增雙位數百分比，此外，林認為，整體機器人市場真正發酵的時間點會落在明年，「可能就真的起飛」。

新漢近年持續深耕直覺式軟體定義邊緣運算（Software-Defined Edge Computing），鎖定無線通訊、車載電腦、影像監控、智慧城市等領域提供全面性的整合服務套件，也在硬體產品以外聚焦智慧物聯網（AIoT）解決方案，範圍涵蓋工廠自動化、機器人自動化、網路安全和數位醫療等領域。

請繼續往下閱讀...

林茂昌說，今年不僅本業全年逐季成長，集團更因應AI邊緣運算的發展趨勢，進一步強化佈局相關產品與垂直產業應用，包括旗下子公司同步多箭齊發，其中物聯雲（AIC）深化以「開放式AIoT數位轉型共享共創平台」的服務面對市場，以及綠基（GreenBase）將AI軟體導入安控硬體，還有備受注目的機器人控制器廠創博（NexCOBOT）切入達明（4585）與美系供應鏈的效益也能有所擴大。

〇創博今年營收增幅上看3成

創博去年總營業額約達3億元水準，今年受惠於旗下控制器、關節模組受到客戶拉貨，全年業績可望上看4億元，能在市場站穩「不做機器人的機器人企業」定位。管理層觀察，在人機協作的時代，機器人領域的安規已經成為剛性需求，公司也已取得國際ISO 10218-1、ISO 10218-2認證，透過符合規格的控制器產品，完善AI運算、圖形處理器（GPU）與機器人的融合程度。

此外，創博認為，除了協作型機器人在未來5年的年均複合成長率高達40%，新型機器人的市值規模也將從2023年的20億美元增加至2032年的760億美元，公司目前已在訂製硬體平台、即時作業系統，以及機器人運動控制、功能安全、技術服務等項目上，已向客戶提供完整的解決方案，也將關鍵零組件、設計套件以及相關軟體供給人形、多足機器人使用。

〇物聯雲釋出AI-X邊緣GPT

有鑑於ChatGPT、Copilot等自然語言AI皆為雲端服務，物聯網鎖定企業資安需求，推出國內台灣唯一整合工業電腦與生成式AI技術的落地版GPT服務功能「AI-X」，企業透過上傳資料、提出與查詢相關需求，就能在優於雲端GPT的反應時間內獲得所需資訊。

物聯網表示，「AI-X」主要是為了因應企業內部的管理困境與瓶頸，讓客戶藉由一次性買斷整套解決方案，透過AI邊緣運算精準預測產品銷售趨勢，進而降低成本、提升整體營運效率，其所搭載的AI儲存技術、遠端程式更新功能，同時可防止資料遭受竊取。

〇綠基預計第2季登錄興櫃

隨著行政院推動「五大信賴產業」，綠基看好整體安控產業產值將突破300億元，持續深度鎖定AIoT智慧監控需求，推出高價值的軟硬體整合方案，營運團隊目前已於長榮海運高雄第7貨櫃碼頭安裝1000支攝影機，同時斬獲新北三重、基隆等交通專案，也更在美洲、歐洲、中東承接原廠委託設計製造（ODM）訂單。

目前新漢對綠基持股比重為76%，綠基又有全資子公司安恩嘉的AIoT智慧影像分析技術與應用市場增添營運柴火，管理層看好今年第2季登錄興櫃之後，可望進一步吸引市場資金，擴大台灣、泰國的整體解決方案市場，同時深化歐洲軟體整合商以及東南亞加值型經銷商的黏著程度。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法