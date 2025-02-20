晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

新漢全年業績雙位數成長 董座林茂昌：機器人明年起飛

2025/02/20 05:24

新漢董事長林茂昌看好整體市場庫存去化態勢底定，觀察公司去年第4季營收已經回暖，目前在手訂單審慎樂觀。（記者方韋傑攝）新漢董事長林茂昌看好整體市場庫存去化態勢底定，觀察公司去年第4季營收已經回暖，目前在手訂單審慎樂觀。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠新漢（8234）董事長林茂昌看好整體市場庫存去化態勢底定，觀察公司去年第4季營收已經回暖，目前在手訂單審慎樂觀，全年業績可望年增雙位數百分比，此外，林認為，整體機器人市場真正發酵的時間點會落在明年，「可能就真的起飛」。

新漢近年持續深耕直覺式軟體定義邊緣運算（Software-Defined Edge Computing），鎖定無線通訊、車載電腦、影像監控、智慧城市等領域提供全面性的整合服務套件，也在硬體產品以外聚焦智慧物聯網（AIoT）解決方案，範圍涵蓋工廠自動化、機器人自動化、網路安全和數位醫療等領域。

林茂昌說，今年不僅本業全年逐季成長，集團更因應AI邊緣運算的發展趨勢，進一步強化佈局相關產品與垂直產業應用，包括旗下子公司同步多箭齊發，其中物聯雲（AIC）深化以「開放式AIoT數位轉型共享共創平台」的服務面對市場，以及綠基（GreenBase）將AI軟體導入安控硬體，還有備受注目的機器人控制器廠創博（NexCOBOT）切入達明（4585）與美系供應鏈的效益也能有所擴大。

〇創博今年營收增幅上看3成

創博去年總營業額約達3億元水準，今年受惠於旗下控制器、關節模組受到客戶拉貨，全年業績可望上看4億元，能在市場站穩「不做機器人的機器人企業」定位。管理層觀察，在人機協作的時代，機器人領域的安規已經成為剛性需求，公司也已取得國際ISO 10218-1、ISO 10218-2認證，透過符合規格的控制器產品，完善AI運算、圖形處理器（GPU）與機器人的融合程度。

此外，創博認為，除了協作型機器人在未來5年的年均複合成長率高達40%，新型機器人的市值規模也將從2023年的20億美元增加至2032年的760億美元，公司目前已在訂製硬體平台、即時作業系統，以及機器人運動控制、功能安全、技術服務等項目上，已向客戶提供完整的解決方案，也將關鍵零組件、設計套件以及相關軟體供給人形、多足機器人使用。

〇物聯雲釋出AI-X邊緣GPT

有鑑於ChatGPT、Copilot等自然語言AI皆為雲端服務，物聯網鎖定企業資安需求，推出國內台灣唯一整合工業電腦與生成式AI技術的落地版GPT服務功能「AI-X」，企業透過上傳資料、提出與查詢相關需求，就能在優於雲端GPT的反應時間內獲得所需資訊。

物聯網表示，「AI-X」主要是為了因應企業內部的管理困境與瓶頸，讓客戶藉由一次性買斷整套解決方案，透過AI邊緣運算精準預測產品銷售趨勢，進而降低成本、提升整體營運效率，其所搭載的AI儲存技術、遠端程式更新功能，同時可防止資料遭受竊取。

〇綠基預計第2季登錄興櫃

隨著行政院推動「五大信賴產業」，綠基看好整體安控產業產值將突破300億元，持續深度鎖定AIoT智慧監控需求，推出高價值的軟硬體整合方案，營運團隊目前已於長榮海運高雄第7貨櫃碼頭安裝1000支攝影機，同時斬獲新北三重、基隆等交通專案，也更在美洲、歐洲、中東承接原廠委託設計製造（ODM）訂單。

目前新漢對綠基持股比重為76%，綠基又有全資子公司安恩嘉的AIoT智慧影像分析技術與應用市場增添營運柴火，管理層看好今年第2季登錄興櫃之後，可望進一步吸引市場資金，擴大台灣、泰國的整體解決方案市場，同時深化歐洲軟體整合商以及東南亞加值型經銷商的黏著程度。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財