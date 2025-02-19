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中國房市崩盤未觸底 1月新屋、中古屋價格續跌

2025/02/19 22:12

1月中國70大中城市的新屋和二手房（中古屋）價格持續下跌。（法新社資料照）1月中國70大中城市的新屋和二手房（中古屋）價格持續下跌。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港《南華早報》報導，中國國家統計局發布的最新數據顯示，1月中國70大中城市的新屋和二手房（中古屋）價格持續下跌，顯示已經崩跌4年的中國房地產市場尚未脫離困境，高盛和野村等券商的分析師呼籲，北京當局應採取更多措施，來提振市場信心和銷售。

　中國國家統計局表示，1月一線城市新屋價格年跌3.4%，二線和三線城市則分別下跌5%和6%；1月一線城市二手房價格年跌5.6%，二線和三線城市則分別下跌7.6%和8.2%。

　野村控股分析師發布報告指出：「今年中國房價將繼續下跌，這進一步證實了我們長期以來的觀點，中國房市崩盤尚未結束，財政體系需要改革。」

　這個情況顯示，北京當局為了重振房市所做的努力，包括給予地方政府更多空間制定刺激買氣的計畫，但因購屋者的信心依舊脆弱，尚未產生預期效果。儘管DeepSeek引領股市的上漲提高了股票財富，但高盛和摩根士丹利表示，北京當局還需要採取更多刺激措施來重振經濟。

　中國的一些大型房企仍在因應流動性緊縮問題，而債權人對於這些房企持續的債務違約越來越不耐煩。文件顯示，香港法院最近下令中國恆大和海航集團的部分境外子公司進行清算，其他房企則繼續面臨債權人要求清算的行動。

　高盛發布報告指出：「儘管近幾個月以來，地方政府鬆綁了更多購房限制，但我們認為三、四線城市的房市，仍面臨成長基本面較弱這個強勁阻力，包括更為嚴重的供應過剩問題，未來幾年大城市和小城市房市之間的差異可能持續存在。」

　高盛表示，由於大小城市房市持續的差異，以及對房市去庫存的政策支持有限，中國房地產業在未來幾年可能持續拖累經濟成長，需要採取更多寬鬆措施來穩定房市。

　穆迪高級分析師張興昀表示：「以合約銷售值的谷底來衡量，我們追蹤的關鍵指標尚未顯示中國房市已經觸底，今年合約住房銷量預料將繼續下降。」

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