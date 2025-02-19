醜聞不斷到申請破產 這家美國車企結束瘋狂之旅

陷入困境的美國電動車製造商尼古拉已申請第11章破產保護。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕陷入困境的美國電動車製造商尼古拉已申請第11章破產保護。彭博指出，尼古拉走過官司醜聞、金流困境、股市暴跌和電池起火風風雨雨，最終破產，正式宣告電動車製造商的瘋狂之旅。

尼古拉曾是​​華爾街冉冉升起的新星，但後來深陷醜聞，創始人特雷弗·米爾頓 （Trevor Milton）於2022年因誤導投資者了解公司能力而被判有罪。

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這家電動大型卡車製造商自2020年年中上市第一天起，就受到了嚴格審查，當時彭博報導，創始人米爾頓誇大了尼古拉首款卡車的能力。這些指控，加上隨後針對該公司的做空活動，導致米爾頓被罷免，並隨後因欺詐罪被定罪。

近年來，該公司面臨現金流問題、需求放緩、高階主管流動和股價暴跌等問題。尼古拉還召回其電池電動卡車，因為2023年發生電池起火事件，導致暫停銷售。

尼古拉是最新一家屈服於電動車嚴峻環境的製造商，由於成本高昂、充電基礎設施不完善，以及客戶興趣不濃，電動車難以維持市場的吸引力。

這家位於亞利桑那州的公司已向美國特拉華州破產法院申請保護，並在周三表示，它還提交了一項動議，尋求批准拍賣和出售該業務。尼古拉計劃在獲得法院批准後，繼續為道路上的車輛提供有限的服務和支援業務。





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