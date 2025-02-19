晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

金融科技產業聯盟今啟動 彭金隆盼金融業異中求同、同中求好

2025/02/19 21:49

「金融科技產業聯盟」今日正式啟動。（記者吳欣恬攝）「金融科技產業聯盟」今日正式啟動。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕為提倡金融業以團體戰合作方式整合資源，擴大金融科技創新量能，台灣金融服務業聯合總會規劃成立金融科技產業聯盟，於今日正式啟動，並由中信金控、玉山金控、凱基金控和國泰金控擔任4大聯盟工作圈的召集人。

金管會主彭金隆致詞時提到，金融科技產業聯盟的成立，對未來台灣金融科技發展非常重要，台灣金融業是高度競爭的市場，即使是大型金融機構，在國際上規模仍偏小，如果各自去發展金融科技，可能難以達成期待的目標；但如果是打團體戰，結合大家力量一起做有利台灣金融市場的發展，從競爭元素裡尋找共通點，異中求同、同中求好，這也是金融科技產業聯盟成立的宗旨。

「金融科技應用研發工作圈」首任召集人由中信金控擔任，負責針對金融業共通效益之特定場景進行主題式科技研發應用，加速整體創新應用並帶動研發量能；今年度將聚焦金融科技防詐，並持續探索潛在議題，包含金融大語言模型、中小微型企業科技金融創新。

「數位金融實務規範建議工作圈」則由玉山金控擔任召集人，負責研擬金融科技應用實務指南、協助建立金融科技基礎建設的各項標準，例如 AI 及雲端等，並回饋予相關公會與主管機關參考。

首先規劃建立「金融無塵室」，讓未來跨機構合作案，都能確保金融資料應用的安全與合規性。將以「警示帳戶聯防」為第一個任務，與聯盟其他工作圈攜手進行跨金融機構的防詐任務。

另一個重點任務在建立「可程式化的 AI 治理制度」，將參考國外範例並建立國內標準，廣邀金融同業參與討論並凝聚共識。

「金融科技投資交流工作圈」由凱基金控擔任召集人，負責研議成立「創新科技母基金」，母基金初始規模規劃為60至75億元，主要來自金控業者的出資，同時也吸引其他金融機構共襄盛舉，創新科技母基金未來也將尋求國發基金參與投資，預期總金額可達100億元以上。

「異業生態共創工作圈」則由國泰金控擔任召集人，將依聯盟目標，推動金融同業與異業夥伴合作，例如醫療、電信、零售、科技產業等，並串聯國際資源，尋求「跨業、跨域、跨境」議題的共同解方。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財