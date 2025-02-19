金融科技產業聯盟今啟動 彭金隆盼金融業異中求同、同中求好

「金融科技產業聯盟」今日正式啟動。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕為提倡金融業以團體戰合作方式整合資源，擴大金融科技創新量能，台灣金融服務業聯合總會規劃成立金融科技產業聯盟，於今日正式啟動，並由中信金控、玉山金控、凱基金控和國泰金控擔任4大聯盟工作圈的召集人。

金管會主彭金隆致詞時提到，金融科技產業聯盟的成立，對未來台灣金融科技發展非常重要，台灣金融業是高度競爭的市場，即使是大型金融機構，在國際上規模仍偏小，如果各自去發展金融科技，可能難以達成期待的目標；但如果是打團體戰，結合大家力量一起做有利台灣金融市場的發展，從競爭元素裡尋找共通點，異中求同、同中求好，這也是金融科技產業聯盟成立的宗旨。

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「金融科技應用研發工作圈」首任召集人由中信金控擔任，負責針對金融業共通效益之特定場景進行主題式科技研發應用，加速整體創新應用並帶動研發量能；今年度將聚焦金融科技防詐，並持續探索潛在議題，包含金融大語言模型、中小微型企業科技金融創新。

「數位金融實務規範建議工作圈」則由玉山金控擔任召集人，負責研擬金融科技應用實務指南、協助建立金融科技基礎建設的各項標準，例如 AI 及雲端等，並回饋予相關公會與主管機關參考。

首先規劃建立「金融無塵室」，讓未來跨機構合作案，都能確保金融資料應用的安全與合規性。將以「警示帳戶聯防」為第一個任務，與聯盟其他工作圈攜手進行跨金融機構的防詐任務。

另一個重點任務在建立「可程式化的 AI 治理制度」，將參考國外範例並建立國內標準，廣邀金融同業參與討論並凝聚共識。

「金融科技投資交流工作圈」由凱基金控擔任召集人，負責研議成立「創新科技母基金」，母基金初始規模規劃為60至75億元，主要來自金控業者的出資，同時也吸引其他金融機構共襄盛舉，創新科技母基金未來也將尋求國發基金參與投資，預期總金額可達100億元以上。

「異業生態共創工作圈」則由國泰金控擔任召集人，將依聯盟目標，推動金融同業與異業夥伴合作，例如醫療、電信、零售、科技產業等，並串聯國際資源，尋求「跨業、跨域、跨境」議題的共同解方。

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