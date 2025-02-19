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AI天才少女求網民：不要神化我 捧得多高摔多重

2025/02/19 21:09

被譽為「AI天才少女」的羅福莉呼籲網友還她一個清淨的生活，她只想安安靜靜做難而正確的事情。（取自網路）被譽為「AI天才少女」的羅福莉呼籲網友還她一個清淨的生活，她只想安安靜靜做難而正確的事情。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕被譽為「AI天才少女」、曾參與研發人工智能大模型DeepSeek-V2的羅福莉，她在最新在社交平台發聲，強調幾年前已說過自己並非天才少女，坦言神化一個人的結果就是「捧得多高摔得多重」，並呼籲網友還她一個清淨的工作生活，她只想安安靜靜做難而正確的事情。

傳28歲羅福莉曾獲小米董事長雷軍以逾千萬元人民幣年薪挖角，因而一夜成名。

羅福莉昨日在朋友圈發文發聲喊「我並非什麼天才少女」呼籲自媒體帳號們停手。她呼籲，那些為了流量、為消費的自媒體們收手，不要再無差別打擾她的家人、朋友、同學，強調自己只想安安靜靜做難而正確的事情。

此前中國媒體報導，羅福莉已離開DeepSeek，並已入職新公司。

羅福莉出生在四川小城一個普通家庭，上大學前沒怎麼接觸過電腦，誤打誤撞進了北京師範大學電腦專業，因基礎太差，剛開始成績墊底。她靠著天賦和努力，很快躍升到前幾名，並保研進入北京大學計算語言學研究所。

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