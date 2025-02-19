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蘋果推出新款低價iPhone 佔領更廣大市場

2025/02/19 20:43

蘋果將於週三推出最新的廉價版iPhone機型，希望在中階智慧型手機佔據更大的市場。（路透）蘋果將於週三推出最新的廉價版iPhone機型，希望在中階智慧型手機佔據更大的市場。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕蘋果將於週三推出最新的廉價版iPhone機型，希望在中階智慧型手機佔據更大的市場，並抵禦來自三星和中國華為等競爭對手的競爭。

目前被稱為iPhone SE 的低成本機型第四代將與流行的 Android智慧型手機競爭，而目前消費性電子產品製造商正尋求在其設備中添加人工智慧工具。

當前一代iPhone SE 於2022年發布，售價為429美元，最新版本的定價可能會高於即將推出的型號。

Counterpoint Research 高級分析師 arun Mishra表示：如果 SE 4 在設計、性能和 AI 功能方面有實質性的升級，它可能會重振其市場吸引力，並鞏固蘋果在不同價格區間的地位。

蘋果上個月底預測了強勁銷售成長，這表明隨著未來幾個月向更多地區和語言推出人工智慧功能，該公司的 iPhone 銷量將從下滑中復甦。

SE 機型將是最後一款採用USB Type-C連接埠充電的 iPhone，與其專有的Lightning連接器不同。

蘋果已經在歐盟停產目前的SE和iPhone 14，因為這些產品不符合當地要求USB Type-C充電標準的法律。最新的SE型號將使其重返歐盟。

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