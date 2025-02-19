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全球步行便利城市排名！米蘭奪冠 台灣2城市上榜

2025/02/19 20:28

全球城市的步行便利性排名，台灣的台北、台中都上榜進入前50名。（資料照，法新社）全球城市的步行便利性排名，台灣的台北、台中都上榜進入前50名。（資料照，法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕許多人買房講求生活機能，越便利通常會越吸引人。國外一份刊登於「自然城市」期刊的研究探討全球城市的步行便利性，結果顯示，前50名當中有45座城市在為歐洲，包括位居榜首的義大利米蘭，日本京都為亞洲第1，台灣的台北、台中也有上榜。

英國《經濟學人》報導，「步行便利」的城市有時也會被稱為「15分鐘城市」，它們能在小範圍內滿足當地居民日常生活需求，例如住宅區鄰近商店和咖啡廳、可步行抵達學校、博物館和劇院，並有綠地提供休憩空間。

在「自然城市」（Nature Cities）刊登的這項研究中，分析了全球超過1萬座城市的步行便利程度。他們首先繪製了在各個城市社區的居民到達「關鍵便利設施」的時間，例如學校、醫院、餐廳和商店，接著，他們計算了整個城市的平均值。

歐洲大多城市是行人友善地區，在人口超過50萬的大城市排名中，前50名就有45個歐洲城市，其中義大利米蘭榮登榜首。米蘭人平均只要步行7分鐘左右就能抵達各種設施，城市中98%的人口從住家步行15分鐘內就能抵達日常所需的設施。

至於亞洲有5座城市進入前50名，包括京都（第28名）、台北（第35名）、尼泊爾首都加德滿都（第45名）、台中（第49名）及日本東京（第50名）。

台北人平均花11.1分鐘就可走到生活設施，當中77.3%的居民可於15分鐘內到達。而台中人則需要較長的12.2分鐘，71.9%人口住在「15分鐘可達」範圍內。

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