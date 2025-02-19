馬雲被邊緣化？民企座談會沒發言、官媒遭刪名

日前在北京舉行的民營企業座談會上，中國國家主席習近平與多位中國企業大老進行談話。（資料照，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕中國當局日前在北京舉行民營企業座談會，中國國家主席習近平與多位中國企業大老進行談話，曾遭到當局封殺的阿里巴巴創辦人馬雲出席會議更備受矚目。外界注意到，昔日座上賓的馬雲，這次沒有被安排發言，官媒報導中也沒有提及他，引發了外界對其在此次會議中角色的不同解讀，有分析認為馬雲仍是被邊緣化。

據外媒報導，在座談會上，華為首席執行長任正非、比亞迪董事長王傳福、新希望控股集團董事長劉永好、上海韋爾半導體董事長虞仁榮、杭州宇樹科技首席執行長王興興、小米董事長雷軍等6人先後發言。

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此座談會主要目的是面對美國總統川普要打貿易戰的前景，北京號召這些民營企業站出來，要支持中國經濟的發展。然而，此次會議備受關注的是，馬雲出席了會議，其動向一貫被中國民營企業家看作「政治風向標」。

馬雲曾在2020年底因公開炮轟中國金融監管機構而遭到打壓。（資料照，法新社）

事實上，馬雲曾在2020年底因公開炮轟中國金融監管機構而遭到打壓，此後曾淡出公眾視野多年，行事非常低調。隨後中國當局以監管為名，對中國民營企業進行大規模的打壓行動。

然而據外媒報導，中國官媒最初刊登的2段關於此次會議的報告報導很快被刪除，曾列出部分參與的企業家姓名也被刪除；最終報導的版本是刊登了習近平的發言，並提到了一些與會人員的名字，但是卻沒有提到馬雲。

此外，從央視播出的畫面顯示，在習入場時，馬雲與眾人起立一起鼓掌，在鏡頭中也是一閃而過，也沒有他講話的鏡頭。

從座位安排來看，馬雲在左二位置。旅美中國企業家王安娜表示，第一，沒有安排馬雲講話；第二，馬雲的位置沒有安排到中間，而是安排在旁邊。她說「在中國這都是有學問的，就是說我給你平反了，但是我還沒有完全認可你，你不能翹尾巴。馬雲對共產黨這一套是很了解的。」

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