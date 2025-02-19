晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

證交所：創新板日均值年增253％ 創新板指數表現超越加權指數

2025/02/19 18:53

證交所強調今年創新板量價表現皆明顯成長。圖為證交所董事長林修銘。（資料照）證交所強調今年創新板量價表現皆明顯成長。圖為證交所董事長林修銘。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕面對櫃買搶市，證交所今日表示，創新板自今年1月6日取消合格投資人制度以來，整體交易表現已見成長，經統計1月6日迄2月14日，僅短短一個月，總成交金額已逾2024年全年的3成，日均成交值較2024年成長253%，顯示市場對創新板的關注程度已明顯提升。

證交所指出，創新板目前共有19家公司掛牌，今年以來指標個股表現突出，鴻華先進（2258）股價較去年成長24%，日均成交值更躍升284%；首家創新板上市公司錼創-KY（6854），股價成長29%，日均值大幅成長567%。另臺灣創新板指數今年以來漲幅達16.75%，績效表現超越加權股價指數與臺灣50指數之持平表現。

證交所表示，創新板引導鼓勵具未來成長性的新興產業公司提早進入資本市場，與上市一般板等同地位，更聚焦推動亮點優質企業，新增創新性審查機制，打造各界認可的創新價值板塊，推出以來，已有多家優質創新公司準備申請創新性審查。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財