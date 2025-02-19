證交所：創新板日均值年增253％ 創新板指數表現超越加權指數

證交所強調今年創新板量價表現皆明顯成長。圖為證交所董事長林修銘。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕面對櫃買搶市，證交所今日表示，創新板自今年1月6日取消合格投資人制度以來，整體交易表現已見成長，經統計1月6日迄2月14日，僅短短一個月，總成交金額已逾2024年全年的3成，日均成交值較2024年成長253%，顯示市場對創新板的關注程度已明顯提升。

證交所指出，創新板目前共有19家公司掛牌，今年以來指標個股表現突出，鴻華先進（2258）股價較去年成長24%，日均成交值更躍升284%；首家創新板上市公司錼創-KY（6854），股價成長29%，日均值大幅成長567%。另臺灣創新板指數今年以來漲幅達16.75%，績效表現超越加權股價指數與臺灣50指數之持平表現。

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證交所表示，創新板引導鼓勵具未來成長性的新興產業公司提早進入資本市場，與上市一般板等同地位，更聚焦推動亮點優質企業，新增創新性審查機制，打造各界認可的創新價值板塊，推出以來，已有多家優質創新公司準備申請創新性審查。

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