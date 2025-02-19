可成跨足航太金屬精密加工產業 通過AS 9100驗證

可成通過「AS 9100航太品質管理系統」驗證。圖為可技副總經理李旭原與亞瑟國際驗證總經理葉峙輝合影。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕機殼大廠可成（2474）近年持續轉型，該公司今日表示，近年除將經營觸角由資通訊產業延伸至高階精密醫療器材、半導體設備零組件等領域，去（2024）年起布局航太產業，以滿足航太產業客戶對品質、安全的嚴苛要求。

可成表示，於元月通過「AS 9100航太品質管理系統」驗證，今日委由亞瑟國際驗證假仁愛廠區舉行授證儀式，正式跨入航太金屬精密加工領域，開啟集團在航太產業的能見度，未來將持續透過有機成長、海內外投資併購，在高階醫療器材、半導體設備零組件以及航太精密加工等領域多頭並進。

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可成指出，公司擁有材料科學、精密製造等核心技術，以及業界首屈一指的完整製造矩陣能力，切入航太產業，除在既有管理與製造基礎上採取最高標準，堅持高精度、零誤差，準確重現每個製程細節，同時搭配智能資訊系統，有效降低影響產品安全性的風險，以滿足航太產業顧客對品質與安全最嚴苛要求。

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