輝達結束「DeepSeek危機」 外媒指救星是他

今年1月DeepSeek以低成本開發出高效能人工智慧模型震撼矽谷，市場擔心矽谷的GPU支出恐反轉直下，輝達的股價更因此大跌。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕今年1月中國AI公司DeepSeek以低成本開發出高效能人工智慧（AI）模型震撼矽谷，市場擔心矽谷的GPU支出恐反轉直下，輝達（NVIDIA）的股價更因此大跌。外媒指，輝達已成功度過「DeepSeek危機」，GPU需求將繼續強勁，隨著馬斯克的Grok-3聊天機器人出現，更助輝達扭轉3周前創紀錄的股價暴跌。

據《彭博》報導，DeepSeek在AI效率方面取得突破性進展，輝達市值更蒸發近5000億美元（約新台幣16.3兆元）。不過，隨著馬斯克的xAI發布最新聊天機器人Grok-3提振下，輝達股價收復了先前所有失土，在周二的交易中，輝達股價漲至每股143美元以上，高於DeepSeek造成其股價重創之前的水準。

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報導指出，Grok-3取得的進展，從起步至今僅花了19個月時間，這背後沒有秘密，就是xAI擁有大量輝達晶片庫存。xAI位於Memphis的資料中心剛開始時擁有10萬個GPU，並可擴展到多達100萬個。輝達執行長黃仁勳將xAI的建設速度形容為「超人」，並表示馬斯克是唯一能夠完成這項壯舉的人。

上週彭博報導，xAI已與戴爾達成50億美元（約新台幣1633億元）協議，今年將向xAI交付搭載輝達GB200晶片的伺服器。DeepSeek的突破雖然加速了美國提高AI效率的努力，但並未改變業界大規模採購輝達晶片的現狀。

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