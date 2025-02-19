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Costco八種平價食品 最適合家庭囤貨

2025/02/19 18:20

financebuzz網站整理Costco八種平價食品，消費者可選擇合適的方式幫家裡囤貨。（法新社資料照）financebuzz網站整理Costco八種平價食品，消費者可選擇合適的方式幫家裡囤貨。（法新社資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國倉儲式連鎖店Costco（好市多）出售的多數商品都是大包裝，因此價格通常很低，是家庭購買食材囤貨的首選超市之一。根據financebuzz網站整理的Costco八種平價食品，消費者可選擇合適的方式幫家裡囤貨，如果是網購的話，價格則會貴一些。

Costco自有品牌Kirkland Signature幾乎涵蓋人們生活所需要的所有東西，從雜貨到服裝，甚至是電池等家用產品。Kirkland Signature的耐久食材，則包括罐頭、橄欖油到大米等，批量購買這些食材可以有效地節省家庭開支。以下是八種平價食品一次看。

1. Kirkland Signature金槍魚罐頭（Albacore Solid White Tuna），金槍魚罐頭是一種便宜且保質期長的高蛋白質食物，Costco的八罐裝金槍魚罐頭，平均只需1.94美元就能買到一罐。

2. Kirkland Signature有機莎莎醬（Organic Salsa），莎莎醬是美式墨西哥餐常見的一種佐餐醬料，以番茄、紅辣椒、洋蔥、大蒜，加入新鮮的香菜等材料混合製成。每罐（38盎司）僅售4.75美元。

3. Kirkland Signature泰國茉莉香米（Thai Hom Mali Jasmine Rice），米是華人家庭常吃的主食。在Costco的香米售賣貨櫃，每種包裝袋上都有明確的標註。25磅的袋子包含多達227份，每磅僅需68美分或每份7美分。

4. Kirkland Signature有機藜麥（Organic Quinoa），藜麥是一種超級食物，含有所有9種必需胺基酸，也是無麩質、高纖維和富含各種維生素和礦物質的食物。Costco出售的袋裝4.5磅重藜麥，每磅僅售2.22美元。

5. Kirkland Signature杏仁粉（Almond Flour），Costco一袋3磅（48盎司）杏仁粉價格實惠，每盎司25美分。Target（塔吉特）的Blue Diamond杏仁粉起價為每盎司44美分。

6. Kirkland Signature有機花生醬（Organic Peanut Butter），順滑、奶油狀的有機花生醬口碑不錯，是許多Costco購物者反覆囤貨的一款主食，網路上累計有2900條五星評論。這種兩聯罐28盎司的花生醬售價為11.49美元

7. Kirkland Signature有機番茄醬（Organic Tomato Paste），和番茄有關的醬料有Paste，Sauce，Ketchup三種。中文均翻譯成番茄醬，但其實三種各有不同。Paste是濃縮番茄醬，紅色的半固體，非常粘稠。Costco自產品牌的這種12罐裝番茄醬，每罐75美分。

8. Kirkland Signature有機雞湯（Organic Chicken Stock），雞湯是一種家庭主食，Costco六罐裝有機雞湯價格實惠，每罐32盎司雞湯僅需1.50美元。

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